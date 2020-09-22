Microsoft'tan dev satın alma! 7.5 milyar dolar...

Microsoft son dönemde gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan birine imza attı.



Şirket, Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini satın aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Microsoft oyun şirketini satın almak için 7.5 milyar dolar (57.2 milyar TL) ödeyecek.



Satın alma sonrası Bethesda’nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, DOOM, The Elder Scrools, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield gibi yapımlar da artık Microsoft tarafından çıkarılacak.



Anlaşma kapsamında Bethesda’nın eski ve yeni tüm oyunları Xbox Game Pass’e eklenecek.