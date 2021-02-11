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    11.02.2021 - 12:24 | | DHA

    Milli teknoloji için yeni hamle

    TÜRKİYE’NİN milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle düzenlenen ‘Milli Teknoloji Burs Programı’ kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı’nın Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak

    Milli teknoloji için yeni hamle

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Milli Teknoloji Burs Programı’ kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı’nın Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak.

    İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Mühendisliği öğrencilerinden Nida Sucu ve Nisanur Cerav, Eğitmenlik- Mentorluk burs programına seçildi. Eğitmenlik-Mentorluk burs programının sınav ve mülakat gibi tüm seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ayrıca 12 ay boyunca aylık 1000 TL’lik burs verilecek.

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