Model Y'deki sorunlar Tesla'yı tüketici raporunun dibine attı

Tesla’nın bu senenin başında üretmeye başladığı Model Y’nin firmanın en çok satan aracı olması bekleniyordu ve derginin yaptığı test sürüşlerinden olumlu puanlar almıştı. Ancak güvenilirlik raporu gerçek araç sahiplerinin arasında yapılıyor. Araçların özellik açısından zengin olduğu fakat sürekli arıza çıkardıkları için kullanıcılarının düzenli olarak araçlarını Tesla servislerine götürmek zorunda kaldıkları belirtildi. Model Y’deki sorunlar yanlış takılmış gövde parçalarından aracın üstünde renk tonlarında farka kadar çok çeşitli. Hatta bir kullanıcı, aracının boyasında insan saçı gördüğünü bildirdi.



Consumer Reports dergisinden yapılan açıklamada araçlarda çok temel alanlarda sorun bulunduğu, esas hayal kırıklığı yaratanın da bu olduğu yazıldı. Bazı araçlarda yanlış yönde takılmış parçalar yüzünden bagajların kapanmadığı ve özellikle araçların boyalarında çok sayıda sorun bulunduğu ve bu kadar temel yerlerdeki hataların daha kompleks konular için güven vermediği yazıldı.