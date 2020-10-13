NASA Ay'da kullanılacak astronot kıyafetlerini test etmeye başladı

2024 yılında Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlayan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bu görevde kullanılacak astronot kıyafetlerini test etmeye başladı.

İngiliz daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre testler uzay ajansının Houston’dabulunan merkezinde başladı.

Aynı habere göre yeni astronot kıyafetleri yer çekimsiz ortamda nasıl çalışacağının anlaşılması adına bir su tankında test ediliyor.

Uzay ajansı Artemis Görevi kapsamında kullanılacak astronot kıyafetlerini geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.