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    HaberlerTeknoloji Haberleri NASA Bennu’dan topladığı numuneleri dünyaya getiriyor
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    28.10.2020 - 09:05 |

    NASA Bennu’dan topladığı numuneleri dünyaya getiriyor

    NASA’nın OSIRIS-Rex uzay aracı geçtiğimiz hafta Bennu isimli göktaşından numuneler toplamıştı ancak topladığı numunelerin miktarı çok fazla olduğu için deposunun kapağı tam kapanmamıştı ve küçük taşlar ile tozlar uzaya saçılmaya başlamıştı. NASA, numunelerin Dünyaya getirilmesi işlemini 2 Kasım tarihinden yarına çektiğini açıkladı.

    NASA Bennu’dan topladığı numuneleri dünyaya getiriyor

    NASA’nın TAGSAM adındaki robot koluyla topladığı numuneleri bir uzay mekiğine yerleştirip getirmesi günler sürecek, çünkü bütün işlem manüel olarak yürütülecek ve aradaki mesafe yüzünden Dünyadan verilen komutlar OSIRIS-REx’e 18 dakika sonra ulaşıyor.

    NASA ekibi, uzaya saçılan numunelerin görüntülenmesi işlemine de başlayacağını, toplanan numunelerden daha fazla kayıp verilmemesi için büyük uğraş verildiğini söylüyor.

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