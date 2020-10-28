NASA Bennu’dan topladığı numuneleri dünyaya getiriyor

NASA’nın TAGSAM adındaki robot koluyla topladığı numuneleri bir uzay mekiğine yerleştirip getirmesi günler sürecek, çünkü bütün işlem manüel olarak yürütülecek ve aradaki mesafe yüzünden Dünyadan verilen komutlar OSIRIS-REx’e 18 dakika sonra ulaşıyor.

NASA ekibi, uzaya saçılan numunelerin görüntülenmesi işlemine de başlayacağını, toplanan numunelerden daha fazla kayıp verilmemesi için büyük uğraş verildiğini söylüyor.