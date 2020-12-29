NASA 'kayıp' kara deliği arıyor!

Bilim insanları ‘Abell 2261’ adı verilen galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edemediklerini çözmeye çalışıyor. Bu konu hakkında araştırmalara başlayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) projeye kapsamında ajansın en güçlü teleskoplarından ikisinin kullanıldığını duyurdu.

NASA’nın evrende yaşam arayışının izini sürecek projesine liderlik eden Prof. Betül Kaçar’ın ardından Türk Profesör Kayhan Gültekin’in de “kayıp kara deliğin” gizemini çözmeye çalışan bir araştırmaya öncülük ettiği açıklandı.

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan Michigan Üniversitesi’nde görev yapan Gültekin ve ekibinin konu ile ilgili yayınladığı makaleye göre, Chandra X-ray Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu’yla yapılan son gözlemlerde de bir galakside bulunması gereken devasa kara deliğe dair kanıt bulunamadı.

Gültekin Forbes dergisine verdiği demeçte, parlak bir galaksi kümesinin kara deliğini kaybetmesinin tek mantıklı açıklamasının “yerçekimsel dalga geri tepmesi” olarak bilinen süreç olduğunu söyledi.