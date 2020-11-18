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    18.11.2020 - 09:35 |

    NASA'nın Curiosity Mars Rover Robotu Mars'ta selfie çekti

    NASA’nın Curiosity Mars Rover robotu, Kızıl Gezegenin İngiliz kaşif Mary Anning’in adı verilen bölgesinde selfie çekti.

    NASA'nın Curiosity Mars Rover Robotu Mars'ta selfie çekti

    Robotun çektiği resim, MAHLI adı verilen özel bir robot kol kamerasıyla çekilen 57 ayrı resmin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

    Resimde dikkat çeken detaylar vardı. 8 yıldan uzun süredir Mars’ta bulunan Curiosity’nin lastikleri aşınmış ve robot gezegenin tozlarıyla kaplı görünüyor. Ancak bu durum Curiosity’nin görevine devam etmesine ve Mars’tan paha biçilemez fotoğraflar göndermesine engel olmuyor.

    Curiosity, Mary Anning bölgesinde üç delik açtı ve topladığı örnekleri analiz etti. Curiosity’nin Mars’ta açtığı deliklerin toplam sayısı 30’a yakın.

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