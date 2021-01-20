Önbellek Temizleme Nedir, Ne İşe Yarar? Önbellek Nasıl Temizlenir?

Web tarayıcınız, bir geçmiş ve önbellekte ziyaret ettiğiniz tüm sayfaların kaydını tutar. Bilgisayarınıza erişimi olan birinin onu bulmasını istemiyorsanız, biraz temizlik yapmanız gerekir.



Önbellek Temizleme Nedir?



İnternette gezinmek veya uygulamaları kullanmak için bir bilgisayar veya akıllı telefon kullanıyor olun, ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sitesinin veya uygulamanın temel içeriği önbellekte saklanır . Bu, bir web sitesinde veya uygulamadayken deneyiminizi optimize etmeyi amaçlasa da, önbelleğe almanın da olumsuz bir etkisi olabilir. Bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa veya uygulamalar kararsızsa, önceden kaydedilmiş içeriği silmek için uygulamayı silmek bir çözüm olabilir.



Önbellek , tarayıcınız için bir tür geçici depolamadır. Bir web sitesini ilk ziyaret ettiğinizde, önbellek grafikler, arama verileri veya CSS dosyaları gibi içerikleri depolamak için kullanılır. Bu işlem arka planda gerçekleştiğinden, kullanıcı genellikle onun varlığından habersizdir. Ardından, önceden yüklenmiş bir sayfa tekrar ziyaret edilirse, kaydedilen verilerin tekrar indirilmesi gerekmez. Bunun yerine, tarayıcının önbellekte depolanan içeriğe erişmesi ve böylece sayfayı daha hızlı yüklemesi gerekir.



Önbellek Ne İşe Yarar?



Web tarayıcıları kötü amaçlı yazılımdır. Tüm internet aktivitenizi bir geçmişe kaydederler. Aksine bu süreçte kötü niyet yoktur. Bu işlem, hafızanıza çok fazla girmeden birkaç saat veya ay önce ziyaret ettiğiniz bir web sitesini elinize almak için gerçekten yararlıdır.



Bu göz atma geçmişine ek olarak, önbellekte saklanan veriler de vardır. Bunlar, resimler, stil sayfaları, komut dosyaları vb. hakkında bilgi içeren geçici dosyalardır. Bilgisayarın sabit sürücüsünde veya SSD'sinde depolanırlar ve tarayıcının önceden görüntülenen sayfaları daha hızlı görüntülemesini sağlar.



Ne yazık ki, sörfünüzü kolaylaştırmayı amaçlayan bu iki aracın dezavantajları da var. Göz atma geçmişinin içeriği, web etkinliğinizi ona erişen herkese gösterebilir. Diğer yarınız için sürpriz bir hediye arayan birçok çevrimiçi alışveriş sitesini araştırdıysanız, sırrınız kolayca açığa çıkabilir. Önbellekte bulunan verilere gelince, ters etki de olabilir. Güncel olmayan bir kaynağı barındırırlarsa, erişmek istediğiniz site artık doğru görüntülenmeyebilir veya bir güncellemeden sonra içerik hataları olabilir.

Neyse ki, web tarayıcıları neyi saklayıp neyi saklamamanız gerektiğini kontrol etmenizi sağlar.



Önbellek Nasıl Temizlenir?



Google'ın tarayıcısı, göz atma geçmişi silme aracına kolay erişim sunar ve hatta Google hesabınızla senkronize edilmiş tüm cihazlarda onu silmeyi önerir. Google'ın tarayıcısını açın ve ardından pencerenin sağ üst köşesindeki üç dikey noktayı tıklayın. Açılan menüde Ayarları etkinleştirin.



Sol bölmedeki Gizlilik ve güvenlik üzerine tıklayın, ardından görünen sayfada Tarama verilerini temizle seçeneğine tıklayın. Ekranda yeni bir pencere belirir. Genel sekmesinin altında bir açılır menüsü vardır. Son bir saat, son 24 saat, son hafta, son bir ay veya saklanan tüm verileri silmenizi sağlar.



Ardından, tarama geçmişi veya önbelleğe alınmış görüntüler ve dosyalar kutularını işaretleyin. Dikkatli olun, Google hesabınıza bağlı birkaç cihazınız varsa, Google yapmak üzere olduğunuz temizliğe biraz incelik katar. Aslında verileri temizleyi tıklarsanız, tüm senkronize edilmiş cihazlarda tüm tarama verileriniz kaybolacaktır.



Önbelleği Temizlerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?



Önbellekte depolanan web içeriği manuel olarak silinebilir. Aksi halde; çok fazla veri içeren bir önbellek bilgisayarı yavaşlatabilir. Önbellekte saklanan veriler güncel olmasa bile, en yeni içerik yerine yine de görüntülenebilir.



Önbellek gibi, tanımlama bilgileri de web sayfalarının daha hızlı yüklenmesine izin vererek İnternet'i daha sorunsuz kullanmanıza yardımcı olur. Önbellek üçüncü taraf sitelerden içerik kaydetmek için kullanılırken, tanımlama amacıyla tanımlama bilgileri kullanılır.



Web sayfaları, masaüstü bilgisayarlar, tabletler veya akıllı telefonlar gibi istemci ortamlarında küçük dosyaları depolar ve bunları kullanıcıları tanımak ve onlara kişiselleştirilmiş bilgiler sağlamak için kullanır. Yalnızca önbelleği temizlemek istiyorsanız, silme seçeneklerinizi seçerken tüm bunlara dikkat etmenizi ve ayarlarınızı doğru şekilde yapmanızı öneririz.