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    HaberlerOyun Haberleri Arma 3 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 16:51 |

    Arma 3 sistem gereksinimleri neler?

    Arma 3 sistem gereksinimleri neler? Sevilen savaş simülasyonlarından biri olan Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Arma 3 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen savaş simülasyonlarından biri olan Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows Vista SP2, 7 SP1
    • İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 3830
    • Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı
    • Depolama: 15 GB boş alan
    • DirectX: 11

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-Bit)
    • İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD Phenom II X4 940 veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 7750 1 GB VRAM
    • Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı
    • Depolama: 15 GB boş alan.
    • DirectX: 11
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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