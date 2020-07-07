07.07.2020 - 16:51 |
Arma 3 sistem gereksinimleri neler?
Arma 3 sistem gereksinimleri neler? Sevilen savaş simülasyonlarından biri olan Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Sevilen savaş simülasyonlarından biri olan Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2, 7 SP1
- İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 3830
- Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı
- Depolama: 15 GB boş alan
- DirectX: 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD Phenom II X4 940 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 7750 1 GB VRAM
- Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı
- Depolama: 15 GB boş alan.
- DirectX: 11