Arma 3 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen savaş simülasyonlarından biri olan Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Arma 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2, 7 SP1

Windows Vista SP2, 7 SP1 İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz

Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 3830

NVIDIA GeForce 8800GT / AMD Radeon HD 3830 Ses Kartı: DirectX destekli ses kartı

DirectX destekli ses kartı Depolama: 15 GB boş alan

15 GB boş alan DirectX: 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri