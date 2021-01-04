Bannerlord Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Oldukça iyi bir şekilde optimizasyonu yapılmış olan Mount and Blade 2 Bannerlord neredeyse her türlü bilgisayarda çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu da Bannerlord’u oynayabilmek adına pek çok kişinin ekstra bir sistem gereksinimine ihtiyaç duymadan kolaylıkla yüklemesi ve oynaması anlamına gelir.

Gb Olarak Boyutu ve Özellikleri

Yeni gelen güncellemeler ile Mount and Blade 2 Bannerlord’u bilgisayarınıza yükleyebilmek için 31.1 GB depolama alanına ihtiyaç vardır. Tavsiye edilen sistem gereksinimleri içerisinde ise oyunun en üst düzey performansta çalışabilmesi ve herhangi bir hatayla karşılaşılmaması açısından 60 GB depolama alanı ayırmanız tavsiye ediliyor.

Minimum Bannerlord sistem gereksinimleri ise Windows 7 64 bit işletim sistemidir. İşlemci olarak İntel İ3 8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 kullanabilirsiniz. Ekran kartı olarak İntel UHD Graphic 630, Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850 yeterli olacaktır. Oyunu en üst düzey performansında çalıştırabilmek için ise Windows 10 64-bit tabanlı bir işletim sistemi gerekiyor.

Intel i5 9600k veya Ryzen 5 3600x işlemcileri yeterli olacaktır. 8 GB RAM ve 3 GB ekran kartı performansı sergileyebilecek Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 Mount and Blade 2 Bannerlord’u en üstün performans ile çalıştırılacaktır.