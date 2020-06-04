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    04.06.2020 - 12:12 |

    Bilişim Vadisi'nden 'çevrim içi' oyun geliştirme kampı

    Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi, genç oyun geliştiricilerini dijital ortamda gerçekleştirilecek "United Game Jam" etkinliğinde bir araya getirecek.

    Bilişim Vadisi'nden 'çevrim içi' oyun geliştirme kampı

    Bilişim Vadisi'nde alanındaki yerel ve global paydaşlar ile iş birliği yapılarak, proje bazlı çalışmalar geliştirilmeye devam ediliyor. 

    Kovid-19 sürecinde faaliyetlerini hız kesmeden online ortamda sürdüren Bilişim Vadisi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği oyun geliştirme kamplarını yine bir ilke imza atarak dijital ortama taşıyor.

    "United Game Jam" isimli çevrim içi etkinliğe katılan oyun meraklıları ve yazılımcılar, 48 saat boyunca çeşitli eğitimler alacak. Katılımcılar arasından kurulacak takımlar, en iyi oyunu geliştirmek için kıyasıya bir mücadele gösterecek. 

    Türkiye'nin saygın oyun geliştirme firmalarından ve akademinin ilgili bölümlerinden uzman mentörlerin destekçi olacağı etkinlik 5 Haziran'da başlayacak ve 7 Haziran'da sona erecek.

    Oyun geliştiricilerin yanı sıra yatırımcıların da yakından takip edeceği etkinlik kapsamında başarılı bulunan oyun geliştiricilere Bilişim Vadisi çatısı altında çalışmalarını sürdürme imkanı sağlanacak. Ayrıca, Bilişim Vadisi yetkilileri, başarılı oyunları ulusal ve uluslararası yatırımcı ağlarıyla buluşturma şansı sunacak.

    Dijital oyun kampına www.digiage.com.tr adresinden yapılan başvurular bugün 24.00'e kadar devam edecek. Başvurular 200'ü geçerken, bu sayının gün içerisinde 500'ü bulması bekleniyor.

    Bilişim Vadisi, oyun oynamayı seven gençlerin kendi oyunlarını geliştirmeleri düşüncesiyle "Oyunla Gelecek" projesini hayata geçirmiş ve bu kapsamda 2 oyun kampı düzenlemişti.

    Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığı ve yoğun ilgi gören kamplarda çok sayıda oyun ortaya çıktı ve bu oyunları geliştiren ekipler arasından 4 şirket kuruldu. Ayrıca, yer tahsis edilen 33 ön kuluçka da Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam ediyor.

    Oyun geliştirme amaçlı etkinlikler Game Jam'ler dünyada ve Türkiye'de düzenleniyor.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'mesai saatleri' önerisiCNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Normalleşme ile birlikte İstanbul'da toplu taşımada oluşan yoğunluğa dikkat çeken Ceyhan, bunun ciddi bir problem olduğunu vurguladı. Ceyhan, yoğunluğun azaltılması için kademeli mesainin uygulanabileceğini söyledi.
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