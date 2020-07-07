07.07.2020 - 16:38 |
Call of Duty 2 sistem gereksinimleri neler?
Efsanevi savaş oyunlarından biri olan Call of Duty 2 hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte Call of Duty 2'yi oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Bir zamanların en sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty 2 oynamak için hangi sistem gereksinimleri gerekiyor? İşte Call of Duty 2'yi oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Call of Duty 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 2000/XP
- İşleci: Pentium 4 @ 1.4 GHz
- Video Card: GeForce GTX 560 / Radeon HD 6850
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 256 Mb RAM
- Boş Depolama Alanı: 4 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
Call of Duty 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 2000/XP
- İşleci: Pentium 4 @ 3.2 GHz
- Video Card:
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 4 Gb Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9