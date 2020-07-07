BİST118.7480.22EURO7.760.00USD6.860.09ALTIN393.13-0.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty 2 sistem gereksinimleri neler?
    ABONE OL
    07.07.2020 - 16:38 |

    Call of Duty 2 sistem gereksinimleri neler?

    Efsanevi savaş oyunlarından biri olan Call of Duty 2 hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte Call of Duty 2'yi oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Call of Duty 2 sistem gereksinimleri neler?

    Bir zamanların en sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty 2 oynamak için hangi sistem gereksinimleri gerekiyor? İşte Call of Duty 2'yi oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Call of Duty 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 2000/XP
    • İşleci: Pentium 4 @ 1.4 GHz
    • Video Card: GeForce GTX 560 / Radeon HD 6850
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 256 Mb RAM
    • Boş Depolama Alanı: 4 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Call of Duty 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 2000/XP
    • İşleci: Pentium 4 @ 3.2 GHz
    • Video Card:
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 4 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9

     

    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi

    MSB: Hizmet dışı F-4E uçağı, eğitim faaliyetleri için liseye hibe edildi

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Hac - Umre açıldı mı? Önceden kayıt yapılan Hac veya Umre kayıtları iptal edilir mi, tarih mi ertelenir?

    Hac - Umre açıldı mı? Önceden kayıt yapılan Hac veya Umre kayıtları iptal edilir mi, tarih mi ertelenir?

    Sıradaki Haber