Call of Duty 2 sistem gereksinimleri neler?

Bir zamanların en sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty 2 oynamak için hangi sistem gereksinimleri gerekiyor? İşte Call of Duty 2'yi oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Call of Duty 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP

Windows 2000/XP İşleci: Pentium 4 @ 1.4 GHz

Pentium 4 @ 1.4 GHz Video Card: GeForce GTX 560 / Radeon HD 6850

GeForce GTX 560 / Radeon HD 6850 Kullanılmayan Ram Miktarı: 256 Mb RAM

256 Mb RAM Boş Depolama Alanı: 4 Gb Free

4 Gb Free Direct X Versiyonu: DirectX 9

Call of Duty 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri