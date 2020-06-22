Dijital oyun satışları koronavirüsle birlikte patladı

Karantina dönemi oyun sektörünü hareketlendirdi. Çoğu kişinin tüm zamanını evde geçirmek zorunda olması pek çok sektörde iş gücü ya da maddi kayıplar meydana getirirken dijital oyun ve e-spor tarafında ise aksine büyük bir ilgi ve hasılat rekoru haberleri gelmeye başladı. Tüm bu yaşananlar bir kez daha oyun sektörün önemini gözler önüne serdi. Bunun en güzel örneklerinden biri de yerli mobil oyun şirketi Peak’in dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya 12 milyar TL'ye satılması oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporuna göre karantina döneminde dijital oyun trafiklerinde yüzde 75 artış yaşandığını söyledi. Kara, “Rapordaki diğer önemli bir veri karantina sürecinde dijital oyunlara harcanan paranın geçen yıla göre yüzde 60 artması oldu. Dolayısı ile bu veriler daha önceden büyük bir potansiyel olarak görülen dijital oyun sektörünün kişilerin ilgisi doğrultusunda daha da güç kazandığını gösterdi. Ayrıca Peak’in de Zynga’ya yaklaşık 12 milyar TL üzerinde bir rakama satışı, ülkemizde bu sektöre yatırım yapmanın artık kaçınılmaz olduğunu işaret ediyor” dedi.

Kaykay oyunu ile geometrik şekiller tanıtılıyor

Dijital oyunlar, ciddi oyunlar ve oyunlaştırma uygulamaları ile de karşımıza çıkıyor. Ciddi oyunlar, eğlence amacının yanı sıra farklı amaç ve becerileri ön plana alan oyunlar olarak adlandırılıyor. Oyunlaştırma ise oyun içi elementlerin oyun dışı alanlarda kullanılması olarak tanımlanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak her iki alana da yatırım yaptıklarının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, üniversite bünyesinde bilimsel araştırma projesi olarak geliştirdikleri kaykay oyununda ilköğretim öğrencilerine geometrik şekilleri tanıma, birer ritmik sayma ve zamanı doğru okuyabilme gibi kazanımları vermeyi hedeflediklerini belirtti. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak, üniversite tarafından desteklenen projelere imza attıklarını kaydeden Kara, “Çok eski çağlardan beri ve bireysel gelişimde de bebeklik dönemlerimizden itiraben oyun her zaman hayatımızın bir parçası. Böylesine köklü altyapısı ve akademik temeli olan oyun alanına dönük araştırma ve geliştirme çalışmalarının artması en önemli hedeflerden birisi olmalı. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için eğitimin oyunla birleştirilmesi artık kaçınılmaz. Örneğin Bilgi’de bizler ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitsel oyun geliştirme ve sınıf içerisinde oyunlaştırma temelli uygulamalara öncülük ediyoruz. Ayrıca BİLGİ’nin Blackboard Learn sisteminde oyunlaştırma unsurlarını oyun tasarımı benzeri derslere entegre ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yeni teknolojilerin eğitim ortamında daha etkili kullanılmasına yönelik proje çalışmalarımız da devam edecek” açıklamasında bulundu.

Öğrencilere rozet hediyeli yöntem

Oyunlaştırmanın okul öncesi dönemden yetişkinliğe, eğitimden pazarlamaya kadar pek çok sektörde kullanım alanını barındıran bir süreç olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, şöyle devam etti: “Farklı yöntemler ile oyunlaştırma uzaktan eğitim modelinde kullanılıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitim programlarına zamanında ödev yüklemesine “artı rozet”, online derse katılmasına “katılım sertifikası”, online sınavda tartışma ortamında kendi fikrini ifade etmesine “girişkenlik puanı” veriyoruz. Bu yöntemler, öğrencilerin motivasyonunu ve online derslere olan tutumunu güçlendiriyor.”