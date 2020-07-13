Ücretsiz GTA 5 kampanyasıyla birlikte, oyun dünyasının gündemine oturan Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu. 16-23 Temmuz tarihleri arasında Epic Games kullanıcıları RPG türündeki orchlight isimli oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanesine ekleyebilecek. Kütüphaneye eklenen oyun süresiz bir şekilde kütüphanede kalmaya devam edecek. Yeni 23 Temmuz tarihinden sonra kütüphaneden kaybolmayacak.

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