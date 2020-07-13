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    HaberlerOyun Haberleri Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu!
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    13.07.2020 - 12:52 |

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu!

    Ücretsiz oyun denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olmayı başaran Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu. 16-23 Temmuz tarihleri arasında Epic Games Torchlight 2'yi ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunacak.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu!

    Ücretsiz GTA 5 kampanyasıyla birlikte, oyun dünyasının gündemine oturan Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu. 16-23 Temmuz tarihleri arasında Epic Games kullanıcıları RPG türündeki orchlight isimli oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanesine ekleyebilecek. Kütüphaneye eklenen oyun süresiz bir şekilde kütüphanede kalmaya devam edecek. Yeni 23 Temmuz tarihinden sonra kütüphaneden kaybolmayacak.

    Torchligt 2 sistem gereksinimleri

    • İşlemci: X86 destekli, en az 1,4 GHz hıza sahip bir işlemci
    • Bellek: 1 GB RAM
    • Ekran kartı: En az 256 MB belleğe sahip DirectX destekli ekran kartı
    • Depolama alanı: 1,7 GB depolama alanı
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