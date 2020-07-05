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    HaberlerOyun Haberleri Far cry 5 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri
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    05.07.2020 - 18:28 |

    Far cry 5 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

    Far Cry 5'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. En yeni Far Cry'in oldukça ciddi bir donanım istediğini belirtelim.

    Far cry 5 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

    Far Cry 5 minimum sistem gereksinimleri
    İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
    İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya eşdeger
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
    RAM: 8GB
    Çözünürlük: 720p
    Video Ayarı: Düşük
    Far Cry 5 önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)
    İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
    İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eşdeger
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
    RAM: 8GB
    Çözünürlük: 1080p
    Video Ayarı: Yüksek

    Ölüdeniz'e karşı yamaç paraşütüyle televizyon keyfiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.
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