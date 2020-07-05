Far cry 5 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

Far Cry 5 minimum sistem gereksinimleri

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya eşdeger

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)

RAM: 8GB

Çözünürlük: 720p

Video Ayarı: Düşük

Far Cry 5 önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eşdeger

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)

RAM: 8GB

Çözünürlük: 1080p

Video Ayarı: Yüksek