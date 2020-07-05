05.07.2020 - 18:28 |
Far cry 5 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri
Far Cry 5'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. En yeni Far Cry'in oldukça ciddi bir donanım istediğini belirtelim.
Far Cry 5 minimum sistem gereksinimleri
İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya eşdeger
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 720p
Video Ayarı: Düşük
Far Cry 5 önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)
İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eşdeger
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarı: Yüksek