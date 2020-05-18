Oyun dünyasının en önemli ve en büyük serilerinden biri olan GTA, her oyunuyla hafızalara kazınmayı başarıyor. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 4, hangi bilgisayarlarda rahat bir şekilde oynanır? GTA 4, hangi bilgisayarlarda çalışır? GTA 4 sistem gereksinimleri neler? GTA 4 önerilen sistem gereksinimleri neler? GTA 4 minimum sistem gereksinimleri neler? GTA 4 hangi bilgisayarlarda çalışır? Merak edilen bu soruların cevabı haberimizde...

GTA 4 kaç GB?

Oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip olan GTA 4'ü oynamak için bilgisayarlarda kaç GB boş alan olması gerekiyor? GTA 4'ün dosya boyutu kaç GB? GTA 4'ün dosya boyutu 18 GB. Yani bilgisayarınızda 18 GB'lık boş alan olması durumunda oyunu kurabilirsiniz. Fakat en az 20, 25 GB boş alan ayırın ki, oyunun save dosyaları ve farklı modlar kurmak isterseniz, tekrardan bilgisayarda yer açmak zorunda kalmayın.

GTA 4 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 veya Vista SP1

Windows XP SP3 veya Vista SP1 İşlemci: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz

Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz Bellek: 1,5 GB RAM

1,5 GB RAM Ekran Kartı: 256 MB Nvidia 7900, ATI X1900

256 MB Nvidia 7900, ATI X1900 Depolama Alanı: 18 GB

GTA 4 önerilen sistem gereksinimleri