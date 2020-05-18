GTA 4 sistem gereksinimleri
GTA serisinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 4, hangi bilgisayarlarda çalışır? GTA 4 sistem gereksinimleri neler? GTA 4 önerilen sistem gereksinimleri neler? GTA 4 minimum sistem gereksinimleri neler? GTA 4 hangi bilgisayarlarda çalışır? Merak edilen bu soruların cevabı haberimizde...
Oyun dünyasının en önemli ve en büyük serilerinden biri olan GTA, her oyunuyla hafızalara kazınmayı başarıyor. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 4, hangi bilgisayarlarda rahat bir şekilde oynanır? GTA 4, hangi bilgisayarlarda çalışır? GTA 4 sistem gereksinimleri neler? GTA 4 önerilen sistem gereksinimleri neler? GTA 4 minimum sistem gereksinimleri neler? GTA 4 hangi bilgisayarlarda çalışır? Merak edilen bu soruların cevabı haberimizde...
GTA 4 kaç GB?
Oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip olan GTA 4'ü oynamak için bilgisayarlarda kaç GB boş alan olması gerekiyor? GTA 4'ün dosya boyutu kaç GB? GTA 4'ün dosya boyutu 18 GB. Yani bilgisayarınızda 18 GB'lık boş alan olması durumunda oyunu kurabilirsiniz. Fakat en az 20, 25 GB boş alan ayırın ki, oyunun save dosyaları ve farklı modlar kurmak isterseniz, tekrardan bilgisayarda yer açmak zorunda kalmayın.
GTA 4 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3 veya Vista SP1
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz
- Bellek: 1,5 GB RAM
- Ekran Kartı: 256 MB Nvidia 7900, ATI X1900
- Depolama Alanı: 18 GB
GTA 4 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistem: Windows XP ( SP3 ) / Windows Vista ( SP1 )
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.2GHZ / AMD Phenom X3 2.1 GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 3870
- Depolama alanı: 18GB Sabit Disk Alanı
- Ses Kartı: DirectX 9.0c destekli Ses Kartı