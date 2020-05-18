18.05.2020 - 14:58 |
GTA 5 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası nasıl çözülür?
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan GTA 5, 14 Mayıs tarihi itibariyle 21 Mayıs'a kadar Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildi. Oyun oynamayı seven herkesin adını en az bir kere duyduğu GTA 5'in ücretsiz olmasından sonra bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bazı oyuncular GTA 5'i Epic Games'ten ücretsiz almaya çalışırken, 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası almaya başladı. Bu hata nasıl giderilir?
Dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde oyunseverlere sunuldu. Yaşanan oyuncu yoğunluğu nedeniyle bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayan oyun, 21 Mayıs'a kadar Epic Games Luncher'dan ücretsiz bir şekilde hediye edilecek.
GTA 5 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası nasıl çözülür?
Oyunu ücretsiz bir şekilde almak isteyen oyuncuların bazıları 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' şeklinde hata almaya başladı. Peki, bu hatayı alan oyuncular, hatayı nasıl giderebilir?
Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası yaşayan oyuncuların 24 saat bekledikten sonra, oyunu ücretsiz bir şekilde almayı tekrar denemeleri gerekiyor.