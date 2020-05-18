Dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde oyunseverlere sunuldu. Yaşanan oyuncu yoğunluğu nedeniyle bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayan oyun, 21 Mayıs'a kadar Epic Games Luncher'dan ücretsiz bir şekilde hediye edilecek.

GTA 5 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası nasıl çözülür?

Oyunu ücretsiz bir şekilde almak isteyen oyuncuların bazıları 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' şeklinde hata almaya başladı. Peki, bu hatayı alan oyuncular, hatayı nasıl giderebilir?

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre 'Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez' hatası yaşayan oyuncuların 24 saat bekledikten sonra, oyunu ücretsiz bir şekilde almayı tekrar denemeleri gerekiyor.