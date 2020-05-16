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    HaberlerOyun Haberleri GTA 5 sistem gereksinimleri neler?
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    16.05.2020 - 23:36 |

    GTA 5 sistem gereksinimleri neler?

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan GTA 5 tam yedi senedir, güncel kalan ve milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam eden bir yapım. Dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan GTA 5'in önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri neler?

    GTA 5 sistem gereksinimleri neler?

    Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA 5', 2020'nin Nisan ayında Twitch platformunda en çok izlenen 6. oyun olmayı başardı. Dünyadaki bir çok oyunsever tarafında dikkatle takip edilen ve oynana GTA 5'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    GTA 5 önerilen sistem Gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,
    • İşlemci: Intel Core İ5 3470, Q6600,
    • Bellek: 8 GB,
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB,
    • Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,
    • Sabit disk alanı: 80 GB

    GTA 5 minimum sistem Gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,
    • İşlemci: İntel Core 2 Quad, Q6600,
    • Bellek: 4 GB,
    • Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB,
    • Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,
    • Sabit disk alanı: 80 GB,
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