GTA 5 sistem gereksinimleri neler?

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA 5', 2020'nin Nisan ayında Twitch platformunda en çok izlenen 6. oyun olmayı başardı. Dünyadaki bir çok oyunsever tarafında dikkatle takip edilen ve oynana GTA 5'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

GTA 5 önerilen sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

İşlemci: Intel Core İ5 3470, Q6600,

Bellek: 8 GB,

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB,

Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

Sabit disk alanı: 80 GB

GTA 5 minimum sistem Gereksinimleri