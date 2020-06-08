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    HaberlerOyun Haberleri Her bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek oyunlar!
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    08.06.2020 - 11:33 |

    Her bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek oyunlar!

    Koronavirüs salgını ile sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederken, evlerimizde kalarak hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu esnada fiziksel sosyalleşmenin yerini de internet üzerinden yaptığımız video konferansları ve görüşmeler alıyor. Türkiye’deki milyonlarca oyunseverden oluşan Oyunfor.com kullanıcılarının verileri ise bu dönemde, oyunların da önemli bir çıkış yakaladığını ortaya koyuyor.

    Her bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek oyunlar!

    Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Koronavirüs salgınıyla özellikle PC oyunlarında patlama yaşandığını görüyoruz. Şubat ve Mart aylarındaki oyun ve oyun içi ürünlerin siparişlerinde yüzde 30 artış gördük. Bu miktar Nisan’da Ocak - Mart dönemine göre yüzde 5 daha büyüdü. Oyun harcamalarında sepet değeri de her ay çift haneli olarak büyüdü. Steam gibi oyun platformları, anlık oyuncu sayılarında on milyonlara ulaşarak rekorlar kırdılar. Fiziksel iletişimi azalttığımız bir dönemde, özellikle çok oyunculu oyunlar sosyalleşme ihtiyacını bir nebze gidererek moralimizi yüksek tutuyor ve bizleri eğlendiriyor. Bu sebeple, sadece yüksek konfigürasyona sahip, pahalı bilgisayarlarda değil, her bilgisayarda oynanabilecek oyunların bir listesini hazırladık” şeklinde konuştu.

    Düşük donanımlı bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlar

    Çok oyunculu FPS / Aksiyon

    • Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)

    • Sniper: Ghost Warrior 2

    Tek oyunculu ya da eşli oynanabilen FPS / Aksiyon

    • Call of Juarez: Bound in Blood

    • Dishonored

    • Killing Floor serisi

    • Blasphemous

    Strateji

    • Stronghold

    • Shadow Tactics: Blades of Shogun

    • Stellaris

    • Hearts of Iron

    • Commandos serisi

    Rol yapma ve sıra tabanlı oyunlar

    • Banner Saga

    • Pillars of Eternity 2

    Hayatta kalma, simülasyon ve açık dünya

    • Kenshi

    • Green Hell

    • PC Building Simulator

    • American Fugitive

    Aksiyon / Macera

    • Risk of Rain 2

    • Darksiders serisi

    Futbol

    • PES 2020

    Yarış

    • Gas Guzzlers Extreme

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