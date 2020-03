Java Nedir? Java Nerelerde Kullanılır, Nasıl Öğrenilir?

Sun Microsystems tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen Java, geliştiriciler için son derece önemlidir. Basit tasarımlı ve yüksek hızlı bir programlama dili olan Java, herhangi bir yazılımı çalıştırmak için tercih edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse bütün telefonlarda Java yüklü bulunmaktadır. Nesne tabanlı bir programlama dili olan Java, tüm platformlardan bağımsız olarak çalışmaktadır.



Java Nedir?



Yazılım geliştirme ve programlama dili olan Java, veri yapıları gibi işlemlerin zahmetsiz bir şekilde halledilmesini sağlamaktadır. Java ile bir uygulama geliştirmek mümkün olduğundan, insanlar Java öğrenmeye çalışmaktadır. İlk çıktığı zamana oranla büyük ölçüde geliştirilen Java, günümüzde çok güçlü bir dil haline gelmiş bulunmaktadır. Her sürümle birlikte Java güncelleştirilmekte ve daha iyi bir program yazmak mümkündür. Programlama dünyasına giriş yapacak olanlar, Java eğitimi almaktadır.



Java'yı çalıştırmak için herhangi bir bilgisayar mimarisi gerekli değildir. Kurumsal ve mobil alanda büyük çözümler sağlayan Java, en popüler programlar arasında yerini korumaktadır. Her türde ağ uygulamasının temelini oluşturan Java, web tabanlı içeriklerde adeta bir standart haline gelmiştir.



Java'nın ön plana çıkmasını sağlayan en önemli özelliği, bilgisayar platformları için taşınabilir ve yüksek performansa sahip programların geliştirilmesini sağlamasıdır. Uygulamaların kolay yazılıp derlenebilmesi için Java basit bir işleyişe sahiptir.



Java Nerelerde Kullanılır Nasıl Öğrenilir?



Masaüstü uygulamaların yanı sıra kurumsal banka uygulamalarında, akıllı kartlarda ve oyunlarda Java kullanılabilmektedir. Dünya genelinde 9 milyon kadar Java geliştiricisi olduğu bilinmektedir. Süreklilik getiren bir ekosistem oluşturan Java, özellikle telekomünikasyon alanında aktif bir şekilde kullanılmaktadır.



Kullanılacağı cihazların çok çeşitli olmasından dolayı geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur. Güvenli bir programlama dili olmasından ötürü başkalarının giremeyeceği programların yazılımına izin vermektedir.



Java'yı öğrenmek isteyenler, Java'nın algoritmasını öğrenmelidir. Java'da pratik yapmak son derece önemli olup pratik yaparak daha sağlam yazılımlar ortaya çıkarılmaktadır. Profesyonel bir şekilde Java'yı kullanabilmek için programlama dilini bilmek gerekmektedir.



Java programlama dili açık bir kaynak olup Java programlama dilinde yazılmış projelerin incelenmesi, öğrenme aşamasında önemlidir. Bolca pratik yapılması, Java dilinin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar Java'yı başlangıç düzeyinde öğrenmek kolay olsa da önemli olan ayrıntılarına kadar öğrenmektir.