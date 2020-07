Just Cause 2 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen aksiyon oyunlarından biri olan Just Cause 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Just Cause 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7 veya Vista (Windows XP desteklemiyor)

İşlemci: Athlon X2 4200 veya Pentium Dual-Core 3Ghz (SSE3 destekli olacak)

Ekran Kartı: Nvidia 8800 serisi veya 256 MB’lik ATI Radeon HD 2600 veya 256MB’lık DirectX 10’u destekleyen dengi kart

Ram: 2 GB Ram

DirectX: Microsoft DirectX 10

Hard disk: 10 GB boş hard disk alanı

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu ses kartı



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7 veya Vista

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.6Ghz veya AMD Phenom X3 2.4Ghz

Ekran Kartı: 512 MB’lik GeForce GTS 250 veya ATI Radeon HD 5750 veya 512MB’lık DirectX 10’u destekleyen dengi kart

Ram: 3GB Ram

DirectX: Microsoft DirectX 10,1 (Vista SP1 ile)

Hard disk: 10GB boş hard disk alanı

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu Dolby Digital 5,1 ses kartı