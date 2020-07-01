MARVEL Future Fight’ın yeni güncellemesiyle ölümsüz HULK karakterleri oyuna eklendi

Netmarble’ın dünya çapında 120 milyonun üzerinde oyuncuya ulaştığı oyunu MARVEL Future Fight, Al Ewing ve Joe Bennett’in yazdığı “Ölümsüz Hulk” çizgi roman hikayesinden esinlenen yeni güncellemesini bugün duyurdu. Yepyeni Ölümsüz Hulk temalı karakterler ve kostümler, yepyeni hikayeyle beraber oyuncuların beğenisine sunuldu.

Ayrıca güncellemeyle birlikte Hulk ile bağlantılı olan iki yeni karakter; Kırmızı She-Hulk ve Abomination oyuna eklendi. Ölümsüz Hulk tarzında yeni Hulk kostümü Hulk (Amadeus Cho) için Dövüş kostümü ve She-Hulk için Avengers kostümünü içeren yeni kostümler de güncellemede dikkat çeken ayrıntılar oldu.

Asgard temalı hikaye olan ‘Komple-Savaş’ ve nihai seviye ve bölümleri belirli karakterlerle değil, oyuncuların kendi istedikleri süper kahramanlarıyla ilerlemesini sağlayan değişken mod içeren mod da geliştirmeyle birlikte oyunda yerini aldı.

MARVEL Future Fight’a güncellemeyle birlikte gelen diğer özellikler ise şöyle;