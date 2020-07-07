07.07.2020 - 14:14 |
Minecraft sistem gereksinimleri neler? İşte Minecraft minimum sistem gereksinimleri...
Sevilen oyunlardan biri olan Minecraft'ın önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Minecraft'ı sıkıntısız bir şekilde oynamak için gerekli sistem gereksinimleri...
En sevilen oyunlardan biri olan Minecraft'ın önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Minecraft oynayabilmek için gerekli sistem gereksinimleri...
Minecraft Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
- İşleci: Intel Pentium 4 2.00GHz / AMD Athlon XP 2200+
- Video Card: GeForce 8600 GTS / Radeon HD 2600 XT
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 1 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9