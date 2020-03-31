Mount & Blade II: Bannerlord'dan büyük başarı!

30 Mart Pazartesi günü saat 13:00'de erken erişime açılan Mount & Blade II: Bannerlord, yayınlandığı saatte 100 bin anlık kullanıcıya erişerek yeni bir rekor kırdı.

Çok büyük bir oyuncu kitlesi bulunan Mount & Blade II: Bannerlord, Twitch üzerinde yapılan yayınların durumunda da değişiklik yarattı. Mount & Blade II: Bannerlord; CS:GO, Fortnite ve League of Legends gibi başarılı yapımları geride bırakmayı başardı ve en çok izlenen oyun oldu.

Yapımcı firma TaleWorlds, erken erişim kapsamında ilk iki hafta içinde oyunun %10 indirimle satılacağını açıkladı. Mount & Blade II: Bannerlord, Steam üzerinde 135 liralık fiyat etiketine sahip.Mount & Blade serisinden başka bir oyun kütüphanenizde varsa, ek olarak %10 indirim daha kazanabilirsiniz.