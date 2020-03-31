31.03.2020 - 11:30 |
Mount & Blade II: Bannerlord'dan büyük başarı!
Yaklaşık yedi yıldır beklenen Mount & Blade II: Bannerlord, 30 Mart Pazartesi günü saat 13:00'da Steam üzerinden erken erişime açıldı. Uzun zamandır beklenen yeni oyun Steam ve Twitch üzerinden rekor kırmayı başardı.
30 Mart Pazartesi günü saat 13:00'de erken erişime açılan Mount & Blade II: Bannerlord, yayınlandığı saatte 100 bin anlık kullanıcıya erişerek yeni bir rekor kırdı.
Çok büyük bir oyuncu kitlesi bulunan Mount & Blade II: Bannerlord, Twitch üzerinde yapılan yayınların durumunda da değişiklik yarattı. Mount & Blade II: Bannerlord; CS:GO, Fortnite ve League of Legends gibi başarılı yapımları geride bırakmayı başardı ve en çok izlenen oyun oldu.
Yapımcı firma TaleWorlds, erken erişim kapsamında ilk iki hafta içinde oyunun %10 indirimle satılacağını açıkladı. Mount & Blade II: Bannerlord, Steam üzerinde 135 liralık fiyat etiketine sahip.Mount & Blade serisinden başka bir oyun kütüphanenizde varsa, ek olarak %10 indirim daha kazanabilirsiniz.
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