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    HaberlerOyun Haberleri NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook 40.000 TL değerindeki Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası’nı duyurdu
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    19.06.2020 - 16:02 |

    NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook 40.000 TL değerindeki Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası’nı duyurdu

    NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook, Türk oyuncuları Ubisoft’un dünyada milyonlarca oyuncuya ulaşan FPS tarzındaki oyunu Rainbow Six: Siege’de rekabete davet ediyor. Haziran ile ağustos ayları arasında düzenlenecek turnuvada 40.000 TL değerinde ödül havuzu bulunuyor. 64 takımın yarışacağı Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası, üç aşama üzerinden gerçekleştirilecek ve en çok puanı alan sekiz takım büyük finallerde birincilik ödülü için yarışacak.

    NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook 40.000 TL değerindeki Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası’nı duyurdu

    Ubisoft’un geliştirdiği ve Steam ile Uplay mağazaları üzerinden erişilebilen Rainbow Six: Siege, sahip olduğu farklı oynanış dinamikleri ve heyecanlı atmosferi sayesinde birçok oyuncuya ulaşmayı başardı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok oyuncunun severek oynadığı oyunun turnuvaları da seyir zevki yüksek anlara sahne oluyor.

    NVIDIA, Ubisoft ve Monster Notebook iş birliğiyle haziran ile ağustos ayları arasında düzenlenecek turnuva da bu aksiyonu Türk oyuncuların ayağına getiriyor. Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası adıyla geçekleştirilecek turnuvaya toplamda 64 takım katılabilecek. Üç aşamada gerçekleştirilecek turnuvanın her aşaması tekli eleme yoluyla sonuçlandırılarak takımlara ulaştıkları sıralamaya göre puan verilecek. Elemeler sonucunda en çok puana ulaşan 8 takım büyük finallerde 40.000 TL’lik ödül havuzundan büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Rekabetin doruğa çıkacağı finallerde birinci takım 25.000 TL, ikinci takım 10.000 TL ve üçüncü takım 5.000 TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

    Rekabet canlı yayınlarla tüm Türkiye’den izlenecek

    Turnuva boyunca bütün aşamalar ve büyük finaller @NVIDIAGeForceTR Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Turnuvanın sunuculuğunu oyun dünyasının yakından tanıdığı YouTube ve Facebook’ta EasterGamersTV kullanıcı adıyla bilinen Mete Özbey yapacak. Yayınlarda Mete Özbey’e oyun dünyasının sevilen yüzleri ve pek çok yayıncı da eşlik edecek.

     

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