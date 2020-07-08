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    HaberlerOyun Haberleri Outlast sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:23 |

    Outlast sistem gereksinimleri neler?

    Korku türündeki oyunların önemli yapımlarından biri olan Outlast'ın sistem gereksinimleri açıklandı.

    Outlast sistem gereksinimleri neler?

    En sevilen korku oyunlarından biri olan Outlast'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, bu haberin içinde...

    Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 64-Bit
    • İşleci: Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+
    • Video Card: GeForce 9800 GTX+ / Radeon HD 4870
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 5 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9

    Outlast Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 64-Bit
    • İşleci: Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz / AMD Phenom II X4 955
    • Video Card: GeForce GTX 460 / Radeon HD 6850
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 3 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 5 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
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