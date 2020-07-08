Outlast sistem gereksinimleri neler?

En sevilen korku oyunlarından biri olan Outlast'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, bu haberin içinde...

Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 64-Bit

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 64-Bit İşleci: Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+

Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ Video Card: GeForce 9800 GTX+ / Radeon HD 4870

GeForce 9800 GTX+ / Radeon HD 4870 Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Depolama Alanı: 5 GB Free

5 GB Free Direct X Versiyonu: Directx 9

Outlast Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri