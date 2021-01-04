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    04.01.2021 - 13:30 |

    Paladins Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Paladins Champions of the Realm Hi-Rez Studios tarafından yaratılan oynaması ve indirmesi tamamen ücretsiz bir oyundur. 2015 çıkış tarihli oyun oyun dünyasından pek çok kişiyi içine çekmiştir. Oyunu herkes oynayamayabilir çünkü oyunun bir takım gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler nedir ve oyun kaç GB boş alan gerektirir gibi soruları sizler için derledik.

    Paladins Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

     Birinci ya da üçüncü şahıs nişancı oyunlarına ilgi duyanlar Paladins'i çok sever. Öyle ki çıktığı tarihten bu yana pek çok oyun sever tarafından indirilmiştir. Oyun bilgisayarın yanında Xbox ya da Playstation gibi konsollarda da ortaya çıktı. Sistem gereksinimleri bakımından da çok büyük boyutta değildir. Biligsayar için Paladins sistem gereksinimleri şunlardır

    Windows 7 64 bit işletim sistemi

    Core 2 Duo 2.4 GHz ya da Athlon X2 2.7 GHz işlemci

    4 GB RAM

    Nvidia GeForce 8800 GT ekran kartı 

    DirectX compatible sound card ses kartı

    Bu sistem gereksinimlerinin tamamı minimum düzeydedir.

     Paladins GB olarak Boyutu ve Özellikleri

     Paladins yaklaşık olarak 10 GB boyutunda bir oyundur. Tabi ki de bu boyut oyun ilk çıktığı zaman duyurulmuştur. Oyunun kasmadan ya da donmadan rahat bir şekilde oynanması için 30 GB ala gereklidir. Aradaki depolama farklı da oyun çıktıktan sonra gelmesi muhtemel olan güncellemeler için yeterli olacaktır. Oyun alan bakımından çok büyük olmasından dolayı pek çok oyuncu bu durumundan memnun olmuştur.

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