Paladins Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Birinci ya da üçüncü şahıs nişancı oyunlarına ilgi duyanlar Paladins'i çok sever. Öyle ki çıktığı tarihten bu yana pek çok oyun sever tarafından indirilmiştir. Oyun bilgisayarın yanında Xbox ya da Playstation gibi konsollarda da ortaya çıktı. Sistem gereksinimleri bakımından da çok büyük boyutta değildir. Biligsayar için Paladins sistem gereksinimleri şunlardır

Windows 7 64 bit işletim sistemi

Core 2 Duo 2.4 GHz ya da Athlon X2 2.7 GHz işlemci

4 GB RAM

Nvidia GeForce 8800 GT ekran kartı

DirectX compatible sound card ses kartı

Bu sistem gereksinimlerinin tamamı minimum düzeydedir.

Paladins GB olarak Boyutu ve Özellikleri

Paladins yaklaşık olarak 10 GB boyutunda bir oyundur. Tabi ki de bu boyut oyun ilk çıktığı zaman duyurulmuştur. Oyunun kasmadan ya da donmadan rahat bir şekilde oynanması için 30 GB ala gereklidir. Aradaki depolama farklı da oyun çıktıktan sonra gelmesi muhtemel olan güncellemeler için yeterli olacaktır. Oyun alan bakımından çok büyük olmasından dolayı pek çok oyuncu bu durumundan memnun olmuştur.