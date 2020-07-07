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    HaberlerOyun Haberleri PES 2015 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 15:38 |

    PES 2015 sistem gereksinimleri neler?

    Piyasanın en sevilen futbol oyunlarından biri olan PES 2015 oynamak için nasıl bir bilgisayar gerekiyor? İşte Pes 2015 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    PES 2015 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen futbol oyunlarının başında gelen PES 2015 (Pro Evolution Soccer 2015), oynamak için bilgisayarınızda hangi donanımlar olması gerekiyor? İşte Pes 2015'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Vista SP2
    İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.8GHz (AMD Athlon II X2 240)
    Bellek: 1 GB RAM
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7800/ATI Radeon X1300/Intel HD Graphics 2000
    DirectX: 9.0c video card 512 MB
    Hard Disk: 8GB HDD boş alan

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Vista SP2
    İşlemci: Intel Core i3 530 (AMD Phenom II X4 925)
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7950/ATI Radeon HD 2400/Intel HD Graphics 3000
    DirectX: 9.0c video card 1024 MB
    Hard Disk: 8GB HDD boş alan

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