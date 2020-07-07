PES 2015 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen futbol oyunlarının başında gelen PES 2015 (Pro Evolution Soccer 2015), oynamak için bilgisayarınızda hangi donanımlar olması gerekiyor? İşte Pes 2015'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Vista SP2

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.8GHz (AMD Athlon II X2 240)

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7800/ATI Radeon X1300/Intel HD Graphics 2000

DirectX: 9.0c video card 512 MB

Hard Disk: 8GB HDD boş alan



Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Vista SP2

İşlemci: Intel Core i3 530 (AMD Phenom II X4 925)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 7950/ATI Radeon HD 2400/Intel HD Graphics 3000

DirectX: 9.0c video card 1024 MB

Hard Disk: 8GB HDD boş alan