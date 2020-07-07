PES 2017 sistem gereksinimleri

Konami'nin en sevilen futbol oyunlarından biri olan PES 2017'yi sıkıntısız bir şekilde oynamak için nasıl bir bilgisayar ihtiyacı gerekiyor? İşte PES 2017'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.8 GHz (AMD Athlon Ⅱ X2 240 or veya daha iyisi)

RAM: 1 GB RAM

Grafik kartı: nVidia GeForce 8800 / ATI Radeon X1600 / Intel HD Graphics 3000 veya daha iyisi

DirectX: Version 9.0c

Depolama: 9 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2

İşlemci: Intel Core i3 530 (AMD Phenom Ⅱ X4 925 veya daha iyisi)

RAM: 2 GB RAM

Grafik kartı: nVidia GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4850 / Intel HD Graphics 4000 veya daha iyisi

DirectX: Version 9.0c

Depolama: 9 GB