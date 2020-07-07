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    HaberlerOyun Haberleri PES 2017 sistem gereksinimleri
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    07.07.2020 - 15:51 |

    PES 2017 sistem gereksinimleri

    Konami'nin sevilen futbol oyunu serilerinden biri olan PES 2017'yi (Pro Evolution Soccer 2017) oynayabilmek için ne kadar güçlü bil bilgisayar gerekiyor? İşte PES 2017'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    PES 2017 sistem gereksinimleri

    Konami'nin en sevilen futbol oyunlarından biri olan PES 2017'yi sıkıntısız bir şekilde oynamak için nasıl bir bilgisayar ihtiyacı gerekiyor? İşte PES 2017'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2
    İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 1.8 GHz (AMD Athlon Ⅱ X2 240 or veya daha iyisi)
    RAM: 1 GB RAM
    Grafik kartı: nVidia GeForce 8800 / ATI Radeon X1600 / Intel HD Graphics 3000 veya daha iyisi
    DirectX: Version 9.0c
    Depolama: 9 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2
    İşlemci: Intel Core i3 530 (AMD Phenom Ⅱ X4 925 veya daha iyisi)
    RAM: 2 GB RAM
    Grafik kartı: nVidia GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4850 / Intel HD Graphics 4000 veya daha iyisi
    DirectX: Version 9.0c
    Depolama: 9 GB

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