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    HaberlerOyun Haberleri PES 2018 sistem gereksinimleri neler? İşte minimum PC özellikleri
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    03.07.2020 - 16:24 |

    PES 2018 sistem gereksinimleri neler? İşte minimum PC özellikleri

    Futbol tutkunları tarafından en sevilen sürümlerinden PES 2018'in sistem gereksinimleri neler? PES 2018 minimum PC özellikleri nelerdir? İşte PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) hakkında merak edilen tüm detaylar...

    PES 2018 sistem gereksinimleri neler? İşte minimum PC özellikleri

    Futbol ve oyun tutkunlarının oynamaktan vazgeçmediği PES 2018 4K desteği ile gelmişti. Döneminde rakiplerinin öne çıkma atağını durdurmayı hedefleyen PES 2018 için sistem gereksinimleri ve minimum PC özellikleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte hala PES 2018 oynayanlar için bilinmesi gereken tüm detaylar...

    Minimum:

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya üstü
    İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6 GHz
    RAM: 8GB
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 2GB veya AMD Radeon HD 7750 DX 11
    Depolama: 30 GB
    Önerilen

    İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz
    RAM: 8GB
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7950 DX 11
    Depolama: 30 GB

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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