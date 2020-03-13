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    HaberlerOyun Haberleri PES 2020'ye ücretsiz Euro 2020 DLC'si geliyor!
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    13.03.2020 - 07:54 |

    PES 2020'ye ücretsiz Euro 2020 DLC'si geliyor!

    Tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle teker teker tüm fuar ve etkinlikler iptal ediliyor. İptal edilmesi düşünülen etkinlikler arasında yer alan Euro 2020, PES 2020'ye ücretsiz olarak geliyor.

    PES 2020'ye ücretsiz Euro 2020 DLC'si geliyor!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle, bir çok teknoloji fuarı iptal oldu. Teknoloji fuarlarının yanı sıra virüs, spor dünyasını da etkilemeye başladı. İtalya'da liglerin ertelenmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de bazı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yaz düzenlenmesi beklenen Euro 2020'nin de geleceği net değil. Durum buyken, PES 2020'nin yapımcısı Konami, Euro 2020 DLC'sinin PES 2020'ye ücretsiz geleceğini açıkladı.

    PES 2020'nin Euro 2020 DLC'si 30 Nisan tarihinde ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülecek. PES 2020'ye sahip olan herkes DLC'yi yükleyip istediği kadar oynayabilecek.

    Yeni DLC ile birlikte, 55 milli takım lisanslandı ve Wembley ile St. Petersburg gibi önemli stadyumlar da oyuna eklenecek.

    Sivas’ın "Siren Çocukları"Sivas’ta tek yumurta ikizi Berkan ve Berkay kardeşler, çıkardıkları ambulans, itfaiye ve polis arabası siren sesleri ile mahallelerinde 'Siren Çocuklar' olarak anılıyorlar.
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