Raft sistem gereksinimleri neler?

Sevilen hayatta kalma oyunlarından biri olan Raft'ın bilgisayarınız kaldırabilecek mi? İşte Raft'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: 2,6 GHz Çift Çekirdekli veya eşdeğer

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 500 serisi veya eşdeğer kart

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

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