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    HaberlerOyun Haberleri Raft sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:24 |

    Raft sistem gereksinimleri neler?

    23 Mayıs 2018'de piyasaya sunulan hayatta kalma türüne sahip olan Raft'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    Raft sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen hayatta kalma oyunlarından biri olan Raft'ın bilgisayarınız kaldırabilecek mi? İşte Raft'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
    • İşlemci: 2,6 GHz Çift Çekirdekli veya eşdeğer
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 500 serisi veya eşdeğer kart
    • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
    • İşlemci: Intel Core i5 2.6GHz veya eşdeğer
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 700 serisi veya eşdeğer kart
    • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
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