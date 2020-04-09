Riot Games’in yeni Ülke Müdürü Erdinç İyikul oldu

Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Riot Games’in Türkiye Ofisi’nin Ülke Müdürlüğü görevine Erdinç İyikul getirildi. 2012 yılından bu yana Riot Games’in Türkiye ofisinde farklı pozisyonlarda görev alan İyikul, çocukluğundan beri sıkı bir oyuncu olarak uzun senelerdir dijital oyun sektörünün içinde yer alıyor.

Sıkı bir oyunculuktan, Riot Games Türkiye’nin Ülke Müdürlüğü’ne uzanan serüven

Küçük yaşlardan beri oyun dünyasının içinde olan Erdinç İyikul, profesyonel anlamda yaklaşık 14 senedir oyun sektörünün içinde yer alıyor. Kariyerine Nintendo’nun Türkiye ofisinde görev alarak başlayan İyikul, burada yaklaşık 1 sene boyunca Ürün Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk video odaklı oyun sitesini kurarak, oyun dünyasından son videolar ve incelemelerin yer aldığı farklı bir yapıyı Türk oyun severlerle buluşturdu. 5 sene sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan Erdinç İyikul, 2012 yılında Riot Games bünyesine katıldı. Riot Games Türkiye’nin iletişim, strateji ve pazarlama departmanlarından sorumlu kişi olarak ülkemizde oyun ve espor sektörlerinin gelişmesi noktasında önemli işlere imza attı.2019 yılında şirketteki görevine “Riot Games Türkiye Direktörü” olarak devam eden Erdinç İyikul, ülke müdürlüğü görevini Riot Games’in Amerika ofisine Global Pazarlama ve Yayin Operasyonu başına atanan Onur Tamer’den devraldı.

Nisan ayı itibariyle yeni görevine başlayan Erdinç İyikul heyecanını şu sözlerle paylaştı: "TFT mobilin çıktığı, LoR lansmanının yaklaştığı, VALORANT için kapalı beta sürecinin başladığı ve daha birçok heyecan dolu projenin yer aldığı bir dönemde bu görevi almak gurur verici. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizdeki oyunculara en iyi oyun deneyimlerini yaşatabilmek için Riot Games Türkiye ekibi olarak büyük bir heves ve tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz."