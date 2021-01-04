Roblox Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

İlk olarak 2006 yılında piyasaya çıkmış olan Roblox oyunu, oyuncuların kendi hayal dünyasını genişletmelerine ve kendi istedikleri doğrultuda haritalar yapabilmesine ve eğlenmesine olanak tanıyor. Bilgisayar cihazlarında oyun içi roblox sistem gereksinimleri de oldukça düşüktür.

GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Yeni nesil lego oyunlarının atası olarak nitelendirilen Roblox oyununda online olarak arkadaşlarınız ile vakit geçirmenin yanı sıra bireysel olarak da oyun oynamak mümkündür. Roblox oyununun boyutu diğer oyunlara göre oldukça az boyuttadır. 20 MB boyutuna sahiptir. Roblox oyunu için minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows 95, Vista, XP, w7, w8, w10 (32-64 bit)

- İşlemci (CPU): Intel 2.4 GHz Dual Core (Çift Çekirdek)

- Bellek (RAM): 1 GB Ram

- Ekran Karı (GPU): NVIDIA GeForce FX 5500 – ATI Radeon 9500 – Intel GMA 3100

- Depolama: 1 GB Sabit Disk Alanı

Roblox önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows 10 (32-64 bit)

- İşlemci (CPU): AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz

- Bellek (RAM): 4 GB RAM

- Ekran Kartı (GPU): ATI 7950, NVIDIA GTX 660

- Depolama: 3 GB Sabit Disk Alanı