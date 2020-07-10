RTX ekran kartı alanlara Death Stranding hediye!

NVIDIA, 505 Games ve KOJIMA PRODUCTIONS’ın duyurduğu Death Stranding Yolculuğunuza Başlayın paketinden, GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER veya 2060 grafik kartlarını; bu donanımdaki dizüstü ya da masaüstü bilgisayarları satın alan oyun tutkunları sınırlı bir süre için faydalanabilecek. Oyun severler, paket dahilinde, Death Stranding’in indirilebilen PC sürümüne ait birer Steam kodu alacaklar. Bugün itibarıyla başlayan Death Stranding Yolculuğunuza Başlayınfırsatı, 29 Temmuz 2020’ye kadar devam edecek.

DEATH STRANDING ve daha fazlası için “Oyuna Hazır”

NVIDIA’nın son GeForce Game Ready Sürücüsü, Death Stranding için ilk günden itibaren optimizasyonlar ve iyileştirmeler sunuyor. Bahsi geçen sürücü aynı zamanda Horizon Zero Dawn'da da en iyi deneyimi sunuyor. Şüphesiz, F1 2020 severler de bu sürücüyü kullanmak isteyecek!

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima ve stüdyosu KOJIMA PRODUCTIONS yapımı Death Stranding, son zamanlarda oyun dünyasında büyük ilgiyle karşılanıyor. DLSS 2.0 sayesinde tüm RTX GPU’lar, 1440p’de 100+ FPS veya 4K’da kusursuz 60+ FPS görüntüleri mümkün kılarak oyuna önemli ölçüde performans artışı sağlayacak. Bunun yanı sıra oyun dünyasında bilinirliği yüksek bir başka ismin bu oyuna katkıları, oyun geliştiricilerinin iddiasını kanıtlar nitelikte.

Üç Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC Uyumlu programı, G-SYNC ekosistemini başka bir noktaya taşıyarak süreklilik getirmeyi ve hangi ekranların değişken yenileme hızını (VRR) en iyi deneyimle sağlayacağı konusunda tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlıyor.

G-SYNC uyumluluk onayı almış ve iyi bir oyuncu monitörü arayan oyunculara daha fazla seçenek sunacak yeni monitörler arasında DELL S2721HGF ve S2721DGF modellerinin yanı sıra, Lenovo G25-10 yer alıyor.

G-SYNC Uyumluluk programı kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için üreticilerle (OEM) birlikte çalışıyor. Başarılı olanlar “G-SYNC Uyumlu” olarak adlandırılıyor. G-SYNC Uyumlu ekranların tam listesi için lütfen buraya tıklayın.

“Tek Tıkla” En İyi Ayarlar

GeForce Experience’ın oyunları tek tıkla optimize etme özelliği (OPS), oyunların grafik ayarlarını yapılandırarak kullanıcılara sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor. 700’den fazla oyunu destekleyen bu özellik, bir önceki sürücünün piyasaya sürülmesinden bu yana 10 yeni oyuna daha adapte edildi:

Darksburg

Disintegration

Fishing Planet

House Flipper

Justice RTX

Outer Wilds

Persona 4 Golden

Pistol Whip

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Trackmania

NVIDIA Oyuna Hazır Sürücüleri Hakkında

Game Ready Sürücüler, çoğu popüler oyun için lansman günü ya da öncesinde mevcut olup en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi için geliştirildi. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalıdır.