05.07.2020 - 18:31 |
Rust sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri
Rust, Facepunch Studios tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. 11 Aralık 2013’te Mac, Linux, Microsoft Windows gibi platformlarda yayınlandı. Rust Unity 5 oyun motorunu kullanarak yapıldı ve hala aktif bir şekilde güncelleme almaktadır.
Rust sistem gereksinimleri neler?
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha iyisi
Bellek: 10 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB / AMD R9 280 daha iyisi
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11