Rust sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

Rust sistem gereksinimleri neler?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha iyisi

Bellek: 10 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB / AMD R9 280 daha iyisi

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11