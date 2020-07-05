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    HaberlerOyun Haberleri Rust sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri
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    05.07.2020 - 18:31 |

    Rust sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

    Rust, Facepunch Studios tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunudur. 11 Aralık 2013’te Mac, Linux, Microsoft Windows gibi platformlarda yayınlandı. Rust Unity 5 oyun motorunu kullanarak yapıldı ve hala aktif bir şekilde güncelleme almaktadır.

    Rust sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

     

    Rust sistem gereksinimleri neler?
    Minimum:

    İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit
    İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha iyisi
    Bellek: 10 GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB / AMD R9 280 daha iyisi
    Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
    DirectX: Sürüm 11

    Ölüdeniz'e karşı yamaç paraşütüyle televizyon keyfiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.
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