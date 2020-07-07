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    HaberlerOyun Haberleri Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 14:23 |

    Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen savaş oyunlarından biri olan Sniper Elite 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Sniper Elite 3 oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen savaş oyunlarından biri olan Sniper Elite 3 oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

    Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?

    İşletim Sistemi: Microsoft® Windows Vista (Service Pack 2) veya Windows 7 (Service Pack 1)
    İşlemci: Dual-core CPU (Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200) ya da daha yüksek
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı: DX10 uyumlu (NVIDIA GeForce® 8800 serisi / ATI Radeon™ HD 3870) ya da daha yeni
    DirectX: Sürüm 11
    Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    Depolama: 18 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: Microsoft DirectX 10.0 uyumlu ses kartı

    Daniella Alvarez bacağını kaybetti ama dansı bırakmadı2011 yılında Kolombiya Güzeli seçilen Daniella Alvarez'in, geçirdiği mide operasyonu sonradan bir kabusa dönüştü. Ünlü model bacağını kaybetse de dans tutkusunu kaybetmedi.
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