07.07.2020 - 14:23 |
Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?
Sevilen savaş oyunlarından biri olan Sniper Elite 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Sniper Elite 3 oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Sevilen savaş oyunlarından biri olan Sniper Elite 3 oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...
Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?
İşletim Sistemi: Microsoft® Windows Vista (Service Pack 2) veya Windows 7 (Service Pack 1)
İşlemci: Dual-core CPU (Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200) ya da daha yüksek
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: DX10 uyumlu (NVIDIA GeForce® 8800 serisi / ATI Radeon™ HD 3870) ya da daha yeni
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 18 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: Microsoft DirectX 10.0 uyumlu ses kartı