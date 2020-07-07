Sevilen savaş oyunlarından biri olan Sniper Elite 3 oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...

Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri neler?

İşletim Sistemi: Microsoft® Windows Vista (Service Pack 2) veya Windows 7 (Service Pack 1)

İşlemci: Dual-core CPU (Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200) ya da daha yüksek

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DX10 uyumlu (NVIDIA GeForce® 8800 serisi / ATI Radeon™ HD 3870) ya da daha yeni

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Microsoft DirectX 10.0 uyumlu ses kartı