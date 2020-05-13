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    HaberlerOyun Haberleri Sony, 14 Mayıs'ta Ghost of Tsushima canlı yayını yapacak!
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    13.05.2020 - 12:35 |

    Sony, 14 Mayıs'ta Ghost of Tsushima canlı yayını yapacak!

    Sony tarafındaki en çok beklenen oyunlardan biri olan Ghost of Tsushima, 14 Mayıs'ta State of Play etkinliği ile birlikte karşımıza çıkacak.

    Sony, 14 Mayıs'ta Ghost of Tsushima canlı yayını yapacak!

    Sony 14 Mayıs tarihinde State of Play etkinliği ile birlikte Ghost of Tsushima'yı vanlıyayında oynanış dinamikleri ve merak edilenleri gösterecek. Yayın Türkiye saati ile 23:00'da PlaySation'un YouTube sayfasından gerçekleşecek.

    Ghost of Tsushima konusu

    13. yüzyılın feodal Japonya’sında, Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirdiği dönemde geçen oyun, adanın tek umudu olan Jin Sakai isimli samuray savaşçısının destansı hikayesini konu alıyor. Açık dünyada geçen aksiyon macera oyunu, geniş kırsal bölgeler ve tepelerce uzanan tarlalardan, huzur dolu tapınaklara, eski ormanlara, çetin dağlara ve köylere kadar, adadaki yaşamın çeşitliliğini sergileyen müthiş bir görsel zenginlik sunuyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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