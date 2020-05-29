Steam'de 124 liraya satılan Borderlands Handsome Collection, Epic Games'te ücretsiz oldu!

Epic Games GTA 5 ve Civilization VI'nın ardından sevilen oyunları ücretsiz bir şekilde vermeye devam ediyor. Borderlands serisinin en büyük yapımları olan The Pre-Squel ve Borderlands 2'yi ve tüm ek paketlerini içinde bulunduran Handsome Collection ücretsiz oldu. Borderlands Handsome Collection ücretsiz bir şekilde Epic Games'ten nasıl alınır?

Borderlands Handsome Collection ücretsiz bir şekilde Epic Games'ten nasıl alınır?

Borderlands Handsome Collection içinde bulunan oyunları ve paketleri Steam'den ayrı ayrı satın aldığınız takdirde toplam fiyatı 480 lira tutuyor. Bu paketin içinde iki Borderlands oyunu ve 50 adet DLC bulunuyor.

Epic Games tarafından ücretsiz sunulan bu paket, 1 hafta boyunca ücretsiz olacak.

Oyunu ücretsiz bir şekilde almanız için, Epic Games sitesine gidip, Epic Games Luncher uygulamasını indirin. Ardından giriş yapmanız gerekiyor, hesabınız yoksa yeni bir hesap açmalısınız. Arama kısmından oyunu bulup, "sipariş ver" seçeneğine tıklayın ve kütüphanenize ekleyin. Ardından oyunu, bilgisayarınızda istediğiniz konuma yüksleyebilirsiniz.