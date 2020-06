Tüm dünyanın beklediği Valorant hakkında bilinmesi gereken her şey burada! Detaylı Valorant rehberi...

Riot Games'in yeni oyunu Valorant çıktı. Valorant ile ilgili bilinmesi gereken her şey burada! Detaylı Valorant rehberi! Valorant sistem gereksinimleri neler? Valorant karakterleri, silahlar ve bilinmesi gereken her şey burada...

YENİ HARİTA: ASCENT

Tasarım Hedefimiz : Yüksek kaliteli, "standart" bir taktiksel harita oluşturmak ve bu haritaya iki tarafı da vurmaya olanak sağlayan bir "orta alan" yerleştirmek. Bunu, üzerine inşa edeceğimiz temel olarak belirledik.

Çatışmaya Yönelik Özellikler: Ortası açık 3 kara parçası, kapatılıp açılabilen ve hasar alınca parçalanan kapılar.

YENİ AJAN: REYNA

Ruh Avcısı

ANAVATANI: Meksika

Meksika'nın kalbinden kopup gelen Reyna, teke tek çatışmalarda düşmanını ezer ve aldığı her skorla daha da coşar. Yapabilecekleri tamamen saf beceri gerektirir ve onu ciddi şekilde performansa dayalı kılar.

AZLET - Ölmüş bir düşmanın ruh küresini tüketerek kısa süreliğine hasar görmez ve görünmez hale gel.

SÖMÜR - Yakınlardaki bir ruh küresini tüket ve kısa süreliğine hızla can yenile.

KEM GÖZ - Yok edilebilir, ruhtan bir küre kuşan. Göz, ona bakan tüm düşmanların uzağı görmesini engeller.

İMPARATORİÇE - Kana susamış bir hale bürün. Bu haldeyken Seri Atış özelliği kazanır ve düşmanları daha rahat görürsün. Birini öldürdüğünde yeteneğin süresi sıfırlanır.

YENİ OYUN MODU: SPIKE'A HÜCUM (Beta)

Karşılaşmalar yaklaşık 8-12 dakika arası sürer.

Spike'ı yerleştir! Bu modun farkı, saldıran taraftaki herkeste bir Spike olması!

7 turluk karşılaşmalar

3 turun sonunda Saldıran ve Savunan taraflar değişir.

Tüm oyuncular rasgele verilen, birbirinin aynı silahlarla başlar.

Her turda temel yetenekler bedelsiz açılır.

Öldürmeler ve ölümler için 2 ulti puanı kazanırsın.

Her turda 3-5 tane özel güçlendirme küresi haritanın rasgele yerlerinde belirir. Bu güç küreleri hız takviyesi, silah yükseltmesi veya ilave hasar gibi avantajlar kazandırabilir.



SAVAŞ BİLETİ, NAMI DİĞER HİKÂYE KONTRATI

VALORANT Savaş Bileti, VALORANT oynayarak ilerleyebileceğin bir yol ve açabileceğin kozmetik ödüller sunacak. Ücretli yolun yanı sıra herkese açık bir adet bedelsiz yol da olacak. Tercihe bağlı ve ilave özellik olarak tasarlanan her şey, oyunu oynanışa etki etmeden kişiselleştirebilmen için.

VALORANT NEDİR?

VALORANT PC'de oynanan 5'e 5, rekabetçi, karakter tabanlı bir birinci şahıs nişancılık oyunu. Keskin becerinin, büyük risklerin, ölümcül oynanışın ve bireysel başarı anlarının öne çıktığı VALORANT, yaratıcı oyun tarzlarını ödüllendiriyor. VALORANT'ta oyuncular, karşılaşma boyunca oynayacakları ajanı kilitledikten sonra saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek kazanmaya çalışıyor.

VALORANT'ta nişancılık büyük önem taşıyor ve Riot Games tüm oyuncular için ücretsiz 128-tick sunucular, dünya çapında birçok büyük şehirdeki oyuncuların 35 ms ping'in altında oynamasını hedefleyen global veri merkezleri, keskin vuruşları işleyebilmesi için özel olarak üretilmiş bir ağ programlaması (netcode) ve özel bir anti-cheat (hile karşıtlığı) sistemiyle yüksek duyarlılığa sahip bir oyun deneyimi sağlamaya kendini tamamen adamış durumda. VALORANT'ta nişancılık hassas, belirleyici ve ölümcül. Zafere ulaşmak yalnızca gösterilen beceri ve kullanılan stratejiye bağlı.

Yakın gelecekteki Dünya'da geçen VALORANT'ta tamamı gerçek bölgelerden ve kültürlerden olan global bir ajan kadrosundan seçimini yapacaksın. Ajanların her biri bilgi toplamak, konum güçlendirmek, düşman istihbaratına karşı gözcülük yapmak, savunulan noktalara sızmak, alan kontrolü ve dahası için kendilerine has taktiksel yeteneklere sahip. Bu yetenekler, doğru atışı yapabilmen için sana özgün taktiksel fırsatlar sağlayacak.

TEMEL ÖZELLİKLER

KESKİN NİŞANCILIK: İyi nişan alan bir oyuncunun elindeki herhangi bir silah, elleri titreyen dürbünlü bir keskin nişancı tüfeğini her zaman yener. VALORANT'ta savaşlar milisaniyeler içinde bitebilir; çoğu kafadan öldürme anlık gerçekleştiği ve çoğu tüfek 3-4 mermiyle öldürdüğü için ölüm zamanları kısayken geri tepme de hata affetmez. Yani her atış önemli.

SİLAHLAR: Ajanların tamamı, turdan tura belirlenen ekonomik sistem üzerinden tüm silahlara erişebilir ve onları satın alabilir. Silahlardaki geri tepme kontrolü ve durumsal konumlanma, hem stratejik değer hem de derinlemesine ustalaşma imkânı sağlıyor.

AJANLAR: Yetenekler, taktiksel bilgi akışı ve stratejik destek sağlayarak nişancılığın önüne geçmeden, ona eşlik etmeleri için tasarlandı. Her bir ajan, farklı durumlara yaklaşımını etkileyecek özel bir yetenek setine sahip.

HARİTALAR: VALORANT'taki her bir harita, geniş ölçekte çeşitli stratejileri ve takım kompozisyonlarını destekleyerek binlerce saatlik oynama ve ustalaşma imkânı sunacak şekilde tasarlandı.

DÜNYA: VALORANT'ta, dünyanın farklı köşelerinden gelmiş savaşa hazır ajanlardan oluşan doğaüstü bir ekip, yıkıcı ve dünyayı değiştirebilecek denli geniş çaplı, varoluşsal bir tehditle çarpışıyor.

TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINI KULLANIYORUZ

Riot Games tüm oyuncular için ücretsiz 128-tick sunucular, dünya çapında birçok büyük şehirdeki oyuncuların 35 ms ping'in altında oynamasını hedefleyen global veri merkezleri, keskin vuruşları işleyebilmesi için özel olarak üretilmiş bir ağ programlaması (netcode) ve özel bir anti-cheat (hile karşıtlığı) sistemiyle yüksek duyarlılığa sahip bir oyun deneyimi sağlamaya kendini tamamen adamış durumda. VALORANT'ta nişancılık hassas, belirleyici ve ölümcül. Zafere ulaşmak yalnızca gösterilen beceri ve kullanılan stratejiye bağlı.

TEKNOLOJİMİZİN ÖNEMLİ AVANTAJLARI:

Benzersiz Kaliteye ve Altyapıya Sahip Oyun Sunucuları

Herkes için, ücretsiz, özel tahsis edilmiş 128-tick sunucular - VALORANT sunucuları ayrıca, örnek hızını arttırarak (upsampling) tüm oyuncu hareketlerini 128 FPS'ye çekebilecek; yani rakibin zayıf internet bağlantısı sebebiyle lag yaşasa bile, VALORANT sunucuları onun hareketini de otomatik olarak akıcı bir 128 FPS'ye taşıyacak.

Global düzeyde oyuncuların en az %70'ine 35 milisaniyeden düşük ping - Riot Games 2014 yılında oyuncuları Riot Games ağına olabilecek en hızlı şekilde aktarmak için internet hizmet sağlayıcılarıyla denklik düzenlemeleri konusunda birlikte çalışmaya başlamıştı (“Riot Direct”). Riot Direct bugün VALORANT oyuncuları için ana taşıyıcılardan oluşan global bir ağa sahip ve dünyada 35 şehirde bulunma noktaları (PoP) var. Gelinen nokta şu: Dünya çapında oyuncuların en az %70'i için 35'ten düşük (çoğu büyük şehirde daha da az) ping, bozuk yönlendirmeleri tamir edebilme becerisi, tıkalı güzergâhlarda yük dengeleme ve gelecekte daha da çok oyuncuya hizmet verebilmek için yeni devreler ekleme (yani talep olan yerde bu %70 sayısı artacak) konusunda kararlı bir Riot Games. Yukarıda anlatılanların hepsi,“Peeker’s Advantage (Dikiz Avantajı)” olarak bilinen ve nişancılık oyunlarında sık rastlanan bir teknik güçlük sonucunda, zayıf ya da düşük kalitede internet ve sunucu problemleri yüzünden saldıran oyuncunun savunan oyuncuyu o oyuncu daha tepki bile veremeden önce görebilmesi (ve ateş edebilmesi) durumuna karşı verdiğimiz mücadeleyi yansıtıyor. VALORANT pikseli pikseline mükemmel, yüksek duyarlılığa sahip oynanıştan daha azını kabul etmiyor ve Riot Games de bunu sağlamak için sahip olduğu üst düzey teknik deneyimi masaya koymakta kararlı.



İlk Günden Anti-Cheat (Hile Karşıtı) Teknoloji ve Özel Hile Tespit Sistemi

Oyun içi wallhack'e (duvar hack'lemeye) dayanıklı "Savaş Sisi" - VALORANT'ın duvar hack'leriyle mücadele edebilmek için kullandığı özel "savaş sisi" sistemi, oyuncu konumlarının, görüş hattı gerçekleşmeden hemen önce görülmesini engelliyor.

Sunucu yetkili oyun mimarisi - Tüm VALORANT oyunları sunucu yetkili olduğu için bir oyuncunun, hız ya da ışınlanma hileleri gibi oyuna meydan okuyan hileler kullanması imkânsız hale geliyor.

Riot Games'den özel Vanguard hile tespiti - VALORANT, League of Legends'ın müdahaleye dayanıklı sistemine ek olarak yeni bir hile karşıtı platform olan Vanguard'ı kullanıyor. Riot Games'in sahip olduğu ve geliştirdiği bir hile tespit aracı olan Vanguard, devamlı evrilen tespit yöntemlerine ve hilecileri anında uzaklaştırma becerisine sahip. Hile yapan bir oyuncu tespit edildiği anda oyun anında sona erecek ve kalan tüm oyuncular için telafi sayılacak.

DONANIM GEREKSİNİMLERİ

VALORANT, dünya çapında herkesin rekabet edebilmesi amacıyla pek çok farklı PC donanımında çalışabilmesi için optimize edildi.

Önerilen Özellikler - saniyede 60 kare: İşlemci: Intel i3-4150 Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - saniyede 144+ kare: İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz Ekran Kartı: GTX 1050 Ti

En Düşük Donanım Özelikleri - saniyede 30 kare: İşlemci: Intel i3-370M Ekran Kartı: Intel HD 4000

PC donanım önerisi: Windows 7/8/10 64-bit 4GB RAM 1GB VRAM



AJANLAR

VALORANT, savaşa hazır on bir tane ajanla çıkış yapacak.

PHOENIX (Birleşik Krallık)

Yıldızlardan aldığı gücü dövüş stilinin her noktasına yansıtan Phoenix, savaş alanını alevlerle ve patlamalarla aydınlatır. Arkasında destek olsun olmasın, bildiği gibi savaşmak için ileri atılacağından şüphen olmasın.

YAKAR TOP - Yere temas ettiğinde ya da bir gecikmenin ardından patlayan bir alev topu fırlat. Alev bölgesi seni iyileştirir, düşmanlara hasar verir.

ATEŞTEN DUVAR - Görüşü engelleyen ve içinden geçen herkese hasar veren bir ateş duvarı gönder. Kullanım sırasında sağ fare tuşunu basılı tutup dönerek ateş duvarını bükebilirsin.

FALSO - Kısa bir gecikmenin ardından kavisli ve parlak ışık şeklinde seri atış yapan bir işaret fişeği at. Patlamaya bakan tüm oyuncular bir süre kör olur. Sol fare tuşu sola, sağ fare tuşu sağa doğru kavis verir.

YAKARDÖNER - Bulunduğun konumu işaretle. Yetenek süresinde ölürsen veya yeteneğin süresi dolduğunda, işaretlenen konumda dolu canla hayata dönersin.

JETT (Kore)

Jett'in çevik ve darbelerden kaçmaya dayalı dövüş tarzı, başkalarının alamadığı riskleri almasını sağlar. Her çatışmada üstünlüğünü belli eder ve rakipleri daha nerede olduğunu anlamadan onları kesip biçmeye başlar.

DUMAN BULUTU - Çarptığı yerde görüşü kısıtlayan bir sis bulutu gönder. Yetenek tuşunu basılı tutarken dönerek toz fırtınasına falso verilebilir.

HAFİFLE - Kısa bir hazırlık süresinden sonra kendini havaya yükselt.

RÜZGÂR GİBİ - Hareket ettiğin yönde kısa bir mesafe boyunca hızla atıl.

KESKİN FIRTINA - Orta ölçüde hasar veren ve kafa atışlarında öldüren fırlatılabilir hançerler kuşan. Düşman öldürmek bütün hançerleri geri getirir. Sol tık, tek hançer fırlatır. Sağ tık, kalan tüm hançerleri kısa menzilli tek bir hamleyle fırlatır.

VIPER (ABD)

Zehir yüklü, çeşit çeşit kimyasal cihazı ile Viper savaş alanını kontrol altında tutarken düşmanın görüşünü de alt üst eder. Avını zehriyle değilse bile aklıyla mutlaka avcunun içine düşürür.

ASİT HAVUZU - Patladığında asit havuzu oluşturan bir atış yap.

ZEHİR BULUTU - Tekrar etkinleştirdiğinde yakıt kullanarak zehirli duman salan bir gaz salgılayıcı fırlat. Kısa bir bekleme süresinin ardından yerden alınıp tekrar fırlatılabilir.

ZEHİR PERDESİ - Uzun bir hat üzerinde bir dizi kalıcı gaz salgılayıcı bırak. Salgılayıcıları tekrar etkinleştirmek, yakıt karşılığında yüksek bir zehir duvarı oluşturur.

VIPER'IN İNİ - Büyük bir alanı kaplayan dev bir zehir bulutu salgıla. Viper bulutun içinde kaldığı sürece bulut dağılmaz. Bulutun içindeki rakipler Viper'a görünür olur.

SOVA (Rusya)

Sova düşmanlarını acımasız bir verimlilik ve titizlikle tespit eder, izlerini sürer ve onları yok eder. Özel yayı ve sıra dışı iz sürme yetenekleri ile ondan kaçsanız da asla saklanamazsınız.

ŞOK OKU - Temas anında hasar veren bir statik enerji dalgası oluşturan bir ok at.

BAYKUŞ DRON - Kontrol edilebilen bir dron gönder. Dronla, isabet alan düşmanları açığa çıkaran iğneler fırlatılabilir.

KEŞİF OKU - Sonar bir verici konuşlandıran bir ok at. Sonar sinyaller isabet ettiği düşmanları işaretleyip onları ortaya çıkarır. Yok edilebilir.

AVCININ HİDDETİ - Bütün haritayı boylu boyunca geçen en fazla üç tane ölümcül enerji patlaması ateşle. Düşmana isabet eden her vuruş ağır hasar verir ve onu işaretler.

CYPHER (Fas)

Tek kişilik gözetleme ağı Cypher, düşmanın her hareketini bilir, her sırrını duyar ve her manevrasını görür. Cypher'ın gözleri hep üzerinizdedir.

BUBİ TUZAĞI - İki duvar arasına gizli bir bubi tuzağı yerleştir. Yakalanan rakipler kısıtlanır ve kısa süreliğine açığa çıkar. Tuzak yok edilmediği takdirde etkin hale gelerek yakalanan kurbanı şok eder. Yerleştirildiği yerden alınabilir.

SİBER KAFES - Uzaktan etkinleştirilen bir tuzak fırlat. Üzerinden geçen rakipleri yavaşlatan bir kafes oluşturmak için yeniden etkinleştir. Tuzağa doğru bakıp KULLAN'a basarak o tuzağı ya da ETKİNLEŞTİR'i basılı tutarak tüm tuzakları patlat.

GİZLİ KAMERA - Yerleştirilebilir kamera. Yerleştirdikten sonra video yayınını görüntülemek için yeniden etkinleştir. Takip iğnesi fırlatmak için kameradayken sol fare tuşuna bas. Yerinden alındığında ya da öldürüldüğünde tekrar yüklenir.

NÖRON HIRSIZI - Bir rakibin cesedinden bilgi edinerek hayatta olan diğer rakiplerin konumunu ortaya çıkar.

BRIMSTONE (ABD)

Hava araçları sayesinde Brimstone'un takımı her zaman 1-0 öndedir. Gereken her türlü işlevselliği titizlikle ve güvenle sağlaması, muharebe alanında bu kumandanı eşsiz kılar.

YAKICI - Hasar veren ateş alanı oluşturan bir yangın bombası fırlat.

KUVVET İŞARETİ - Yakınlardaki bir konumu hedef al ve etrafındaki oyunculara Seri Ateş sağlayan Kuvvet İşareti'ni çağır.

DUMANLI HAVA SAHASI - Haritan üzerinden uyduyla konuşlanan sis perdeleri çağırarak düşmanın görüşünü kısıtla. Konumu belirlemek için tıkla, kullanmak için onayla.

UYDU SALDIRISI - Bir konumu hedeflemek için haritayı kullan ve birkaç saniye boyunca dalgalar halinde yüksek hasar veren yıkıcı bir Uydu Saldırısı gönder.

SAGE (Çin)

Sage gittiği her yerde kendini ve takımını güvende tutar. Öldürülen silah arkadaşlarını hayata döndürme yeteneği ve agresif saldırıları bertaraf edebilmesiyle, cehennemvari savaş meydanında etrafına huzur verir.

YAVAŞLATAN KÜRE - Yere temas ettiğinde yavaşlatma alanı oluşturan bir radyanit küresi gönder. Alanın içinde kalan herkes yavaşlar, yere çakılır ve hareket ederken gürültü yapar.

BARİYER KÜRESİ - Devasa, sert bir duvar oluştur. Duvarı döndürmek için yeteneği kullanmadan önce sağ fare tuşuna bas.

CAN KÜRESİ - Birkaç saniye içinde bir silah arkadaşını ya da kendini tamamen iyileştir.

DİRİLİŞ - Dost bir cesedi hedef al. Silah arkadaşını kısa bir sürenin ardından tamamen iyileşmiş olarak hayata döndür.

OMEN (???)

Omen gölgelerin içinde avlanır. Düşmanlarını kör eder, savaş alanını boydan boya kat eder ve paranoyanın, onun ne taraftan saldıracağını anlamaya çalışan rakiplerinin damarlarında gezinmesini sağlar.

PARANOYA - Düz bir hat üzerinde dokunduğu herkesin Görüşünü Kısıtlayan bir Ruh gölgesi yolla.

GÖLGE YÜRÜYÜŞÜ - Bir gecikmenin ardından yakın bir mesafede tekrar belir.

KARANLIK ÖRTÜ - Vardığı son noktada bir gölge kubbesi oluşturan gizli, ruhtan bir küre at. Menzilini arttırmak için yükleme yapılabilir.

GÖLGELERİN İÇİNDEN - Haritanın herhangi bir yerini seçip oraya ışınlanıp tekrar şekil al. Işınlanma sırasında, öldüğü takdirde baştaki konuma geri dönecek bir Gölge olarak belirirsin. Işınlanma tamamlandığında kısa bir süreliğine Cisimsiz olursun.

RAZE (Brezilya)

Bomba gibi bir kişiliğe ve kocaman silahlara sahip olan Raze, aramıza Brezilya'dan katılıyor. Kafa göz dalan oyun tarzıyla düşmanları saklandıkları deliklerden çıkarmakta ve dar alanları ''bam bam bam'' temizlemekte üstüne yok.

BOMBOT - Düşmanları ararken duvarlardan seken bir tarayıcı robot yolla. Bir düşman tespit ettiğinde tarayıcı robot ileri doğru atılır ve ölümcül hasar vererek patlar.

PATLAYICI ÇANTA - Yok edilebilen patlayıcı çanta fırlatır. Çanta tekrar etkinleştirildiğinde seni güçlendirir ve yakındaki düşmanlara orta ölçüde hasar verir. Kısa bir süre sonra kendiliğinden patlar.

RENK TESİRLİ BOMBA - Patlayan parça tesirli el bombası atar. İlk patlamayı üç ilave patlama takip eder.

NEFES KESEN - Geniş bir alana yüksek hasar veren roketatarı kuşan ve nişan al.

REYNA (Meksika) * (Oyunla Birlikte Çıkacak Ajan)

Meksika'nın kalbinden kopup gelen Reyna, teke tek çatışmalarda düşmanını ezer ve aldığı her skorla daha da coşar. Yapabilecekleri tamamen saf beceri gerektirir ve onu ciddi şekilde performansa dayalı kılar.

AZLET - Ölmüş bir düşmanın ruh küresini tüketerek kısa süreliğine hasar görmez ve görünmez hale gel.

SÖMÜR - Yakınlardaki bir ruh küresini tüket ve kısa süreliğine hızla can yenile.

KEM GÖZ - Yok edilebilir, ruhtan bir küre kuşan. Göz, ona bakan tüm düşmanların uzağı görmesini engeller.

İMPARATORİÇE - Kana susamış bir hale bürün. Bu haldeyken Seri Atış özelliği kazanır ve düşmanları daha rahat görürsün. Birini öldürdüğünde yeteneğin süresi sıfırlanır.

HARİTALAR

BIND

Ortada alan bulunmayan iki bomba bölgesi. Saldırganlar için doğrudan bomba bölgesine çıkan iki yol bulunur. İki bölge ışınlayıcılarla birbirine bağlanır.

Tasarım Hedefimiz : Haritanın ortada kalan bir bölgesi olmadığı için tek yönlü ışınlayıcılarla oyunculara hızlı hareket imkânı sağlamak.

HAVEN

Üç bomba bölgesi (orta bölge de bomba bölgesi).

Tasarım Hedefimiz : Orta bölge o kadar önemliyse o zaman neden oraya da bomba kurmuyoruz?

SPLIT

Tam ortada yüksekte bir merkez noktası görevi gören kuleler, dikey harita yerleşimi, simetrik bir merkez ve yukarı çıkmaya imkân tanıyan araçlar (tırmanma halatları) bulunur.

Tasarım Hedefimiz : Bomba bölgelerini savunmak veya ele geçirmek için nihai önem taşıyan yan konumlar inşa etmek. İki hedef konuma bakan kuleler dikmek.

ASCENT* (Oyunla Birlikte Çıkacak)

Açık bir orta bölgeye sahip olan üç koridor ve açılıp kapatılabilen kapılar bulunur.

Tasarım Hedefimiz : Yüksek kaliteli "standart" ve taktiksel bir harita oluşturmak ve bu haritaya iki tarafa da dolaşmaya olanak sağlayan bir "orta alan" yerleştirmek.

SİLAHLAR

BÜYÜCÜLER DE KURŞUN GEÇİRİR

Geliştirici ekibi “her şeyden önce oynanış” yaklaşımını benimsediği için her duruma uyacak bir silah olması gerektiğine inanıyoruz. Cephanelikte aşırı güçlü ya da “en iyi” denebilecek bir silah olmasın. Her şey güç ve ekonomi arasındaki dengeyi bulabilmeye dayansın.

CEPHANELİK:

TABANCALAR

Classic (oyuna başladığın temel tabanca)

Shorty (2 mermilik kesik pompalı tüfek)

Frenzy (otomatik tabanca)

Ghost (susturuculu ve çok daha isabetli bir tabanca)

Sheriff (güçlü bir altıpatlar)

POMPALI TÜFEKLER

Bucky (pompalı tüfek)

Judge (otomatik pompalı tüfek)

HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLER

Stinger (yüksek atış hızına sahip, çok fazla geri tepmesi olan ve yakınlaştırarak nişan alındığında seri ateş eden hafif makineli tüfek)

Spectre (hafif makineli tüfek)

TAARRUZ TÜFEKLERİ

Bulldog (çok fazla geri tepmesi olan ve yakınlaştırarak nişan alındığında seri ateş eden bir tüfek)

Guardian (yarı otomatik, özel bir nişancı tüfeği)

Phantom (susturuculu, isabetli, yüksek atış hızına sahip bir tüfek)

Vandal (çok fazla geri tepmesi olan güçlü bir tüfek)

KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ

Marshal (hızlı, levyeli keskin nişancı tüfeği)

Operator (Op) (güçlü ve yavaş sürgülü keskin nişancı tüfeği)

MAKİNELİ SİLAHLAR