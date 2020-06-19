Türk oyun üreticisinin yeni oyununun demosu yayınlandı

Türk oyun üreticisi Sedat Güç genç yaşına rağmen geliştirdiği oyunlarla uluslararası alanda da beğeni topluyor.

Crealode Games kurucusu ve oyun geliştirici Sedat Güç, AA muhabirine yaptığı açıklamada programlamaya 14 yaşındayken başladığını söyledi.

Güç, "Programlama temellerini öğrendikten sonra oyun geliştirmeye başlamamın sebebi ise oynadığım oyunları geliştiren insanlarla aynı mesleği yapmanın, belki de o ana kadar farkında olmadığım bir dünyaya girmenin ne kadar heyecan verici olduğunu düşünmek olmuştu." dedi.

"Temelleri öğrenmek için sabretmem dolayısıyla şu anda oyun motoru dahi kullanmadan tamamen yaptığım oyunun ihtiyaçlarına yönelik bölüm tasarım araçlarını ve mekanikleri geliştirebiliyorum." diyen Güç şunları kaydetti:

"O dönem çevremde arkadaşlarımdan benim motivasyonumu paylaşarak oyun geliştirmeye başlayanlar oldu, fakat uzun süren öğrenme sürecini sadece sonuçlar ve büyük başarılar hedefleyerek sürdürmek zor olduğundan devam etmediler. Oyun geliştirmek öğrenmesi zor olduğu kadar başarı hissiyle buna sonuna kadar değecek bir iş. Yeter ki yapmaktan ve oynamaktan mutlu olacağımız oyunlar üretelim."

En büyük destekçilerinin ailesi olduğunu söyleyen Güç, "Küçükken babamla beraber bitirdiğimiz oyunların haddi hesabı yoktur. Bilgisayar başında geçirilen zamanın değersiz olduğu yanılgısı yoktu bizim evimizde. Bilgisayarla iç içe büyümemin bugün yaptığım işle büyük bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Crealode Games hikayesi de böyle başladı. İlk zamanlar Crealode Games ismi yoktu. En büyük destekçim, kardeşim Hamza Güç (14) hep yanımdaydı.

Yaptığım en minimalist oyunlarda bile her aşamaya şahit oldu; eleştirdi ve şimdi yetenekli bir çizer olarak değer katıyor. Crealode Games’e katkı sağlayan diğer isimler ise yazılar ve topluluk yönetimi konusunda Ragid Hallak ve ses müzikte Brandon Pye'dır." dedi.

Basit de olsa öğrenme sürecinde birçok oyun geliştirdiğini belirten Güç, bunlardan büyük çoğunluğunu yayınlamasa da farklı deneyimler kazandığını belirtti. Güç şunları söyledi:

"Matematiksel formülleri algoritmalarımda kullanabilmeyi ve oyun mekaniklerindeki etkilerini öğretti bana bu oyunlar. Yayınladığım ilk oyunda şeker otomatından kaçmaya çalışan bir sakızı kontrol ediyordunuz. Oyunumu oynayan insanları görmek beni mutlu ettiğinden oyun geliştirmeye devam ettim, bundan bir önceki oyunumun yerli ve yabancı oyun medyasında ilgi görmesi uzun ve yorucu geçen geliştirme yolcuğunda benim motivasyonumu büyük ölçüde tazelemişti.

Kontrol ettiğimiz küçük, kırmızı bireylerin güvende olacağı ve kaynaklar üreterek popülasyonlarını artırdıkları bir oyun Unrect. Benim için önemli hikayelerden biri de, programlama öğrenmeye kitabını okuyarak başladığım yazar Alper Akalın’ın oyun fuarına, oyunumu denemek için davetimi kabul ederek gelmesi ve oyunumu denedikten sonra öğrenme sürecinden bu yana yaşadıklarımı kaleme almamı istemesi oldu."

Bob and Prickle

Yeni oyunu hakkında da bilgiler veren Güç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son oyunumuz Bob and Prickle (B&P), eklediğim yeni bir özelliği test etmek için oyunu açıp tüm bölümü bitirdikten sonra neyi test ettiğimi bana unutturan bir oyun. Akıcı, fakat bir o kadar da yorucu olmayan bir tempoya sahip, platform oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Sakar ama cesur iki karakterin 2040 yılında Lightbul Şehrini kurtarma macerasını anlatıyor. Ana karakterimiz Bob, plana sadık kalmadan bildiği yoldan giden ve hata yapmaktan çekinmeyen bir karakter, yardımcısı ise çenesi düşük bir kaktüs adam.

Yabancı bir şirket bu ikilinin macerasını anlatan bir animasyon-dizi yapmayı bile teklif etti, fakat şu anda önceliğim bu değil. B&P, demo sürümüyle 16 Haziran’dan itibaren bir haftalığına oynanılabilir olacak, dileyen herkes Steam platformu üzerinden deneyebilir. Henüz geliştirme süreci devam ettiğinden yan karakterimiz Prickle oynanabilir olmayacak fakat ana karakterimiz Bob demo için fazlasıyla sabırsız."

Eurogamer'da haber oldu

Öte yanda uluslararası video oyun haberleri sitesi Eurogamer da Bob and Prickle'ın demosunun yayımlanması ile birlikte oyunu değerlendiren bir makale yayımladı. Oyuna dair detaylar veren site, oyunseverlere Bob and Prickle'ı çok eğlenceli bir oyun olarak tanıtarak denemeleri tavsiyesinde bulundu.