Warface sistem gereksinimleri neler?

İşte Crytek'in CryEngine 3 motoru ile geliştirdiği MMO türündeki oyunlardan biri olan Warface'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Windows 7, Windows 8, Windows 10 İşlemci: Intel/AMD Dual-Core 2.0 GHz

Intel/AMD Dual-Core 2.0 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT 256MB / AMD ATI Radeon X1950 256MB

NVIDIA GeForce 8600 GT 256MB / AMD ATI Radeon X1950 256MB DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

15 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Önerilen Sistem Gereksinimleri