07.07.2020 - 21:05 |
Warface sistem gereksinimleri neler?
Warface sistem gereksinimleri neler? İşte Crytek'in CryEngine 3 motoru ile geliştirdiği MMO türündeki oyunlardan biri olan Warface'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
İşte Crytek'in CryEngine 3 motoru ile geliştirdiği MMO türündeki oyunlardan biri olan Warface'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Intel/AMD Dual-Core 2.0 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT 256MB / AMD ATI Radeon X1950 256MB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Intel Core2Duo E6-series / Athlon64 X2 6400+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600GT 512MB / AMD Radeon HD 4830 512MB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers