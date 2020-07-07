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    HaberlerOyun Haberleri Warface sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 21:05 |

    Warface sistem gereksinimleri neler?

    Warface sistem gereksinimleri neler? İşte Crytek'in CryEngine 3 motoru ile geliştirdiği MMO türündeki oyunlardan biri olan Warface'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Warface sistem gereksinimleri neler?

    İşte Crytek'in CryEngine 3 motoru ile geliştirdiği MMO türündeki oyunlardan biri olan Warface'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
    • İşlemci: Intel/AMD Dual-Core 2.0 GHz
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT 256MB / AMD ATI Radeon X1950 256MB
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
    • İşlemci: Intel Core2Duo E6-series / Athlon64 X2 6400+
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600GT 512MB / AMD Radeon HD 4830 512MB
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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