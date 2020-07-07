07.07.2020 - 16:33 |
Wolfteam sistem gereksinimleri neler?
Softnyx tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz olan Wolfteam hangi sistem gereksinimlerini istiyor? İşte Wolfteam oynamak için minimum ve önerlen sistem gereksinimleri...
Ülkemizde JoyGame tarafından yayınlanan ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Wolfteam hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte Wolfteam oynamak için minimum ve önerlen sistem gereksinimleri...
En düşük sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 2000
- İşlemci: Pentium 1.4 GHz
- RAM: 1 GB
- Ekran kartı: 256 MB GeForce 5700
- Gereken disk alanı: 2 GB
- Direct X: 9.0c
Wolfteam sistem gereksinimleri önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3 – Vista SP2 – Win 7 ve üzeri
- İşlemci: Pentium 4 (2.2 GHz)
- RAM: 2 GB
- Ekran kartı: 512 GeForce 6800 veya üstü
- Gereken disk Alanı: 2 GB
- Direct X: 9.0c