BİST118.7380.21EURO7.760.02USD6.860.10ALTIN393.13-0.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Wolfteam sistem gereksinimleri neler?
    ABONE OL
    07.07.2020 - 16:33 |

    Wolfteam sistem gereksinimleri neler?

    Softnyx tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz olan Wolfteam hangi sistem gereksinimlerini istiyor? İşte Wolfteam oynamak için minimum ve önerlen sistem gereksinimleri...

    Wolfteam sistem gereksinimleri neler?

    Ülkemizde JoyGame tarafından yayınlanan ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Wolfteam hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte Wolfteam oynamak için minimum ve önerlen sistem gereksinimleri...

    En düşük sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 2000
    • İşlemci: Pentium 1.4 GHz
    • RAM: 1 GB
    • Ekran kartı: 256 MB GeForce 5700
    • Gereken disk alanı: 2 GB
    • Direct X: 9.0c

    Wolfteam sistem gereksinimleri önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows XP SP3 – Vista SP2 – Win 7 ve üzeri
    • İşlemci: Pentium 4 (2.2 GHz)
    • RAM: 2 GB
    • Ekran kartı: 512 GeForce 6800 veya üstü
    • Gereken disk Alanı: 2 GB
    • Direct X: 9.0c
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hac - Umre açıldı mı? Önceden kayıt yapılan Hac veya Umre kayıtları iptal edilir mi, tarih mi ertelenir?

    Hac - Umre açıldı mı? Önceden kayıt yapılan Hac veya Umre kayıtları iptal edilir mi, tarih mi ertelenir?

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Son dakika... Diyanet'ten hac açıklaması!

    Son dakika... Diyanet'ten hac açıklaması!

    Sıradaki Haber