Wolfteam sistem gereksinimleri neler?

Ülkemizde JoyGame tarafından yayınlanan ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Wolfteam hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte Wolfteam oynamak için minimum ve önerlen sistem gereksinimleri...

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 2000

İşlemci: Pentium 1.4 GHz

RAM: 1 GB

Ekran kartı: 256 MB GeForce 5700

Gereken disk alanı: 2 GB

Direct X: 9.0c

Wolfteam sistem gereksinimleri önerilen: