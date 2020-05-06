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    HaberlerOyun Haberleri Xbox Series X ile Yeni Nesil Oyun Gösterimi 7 Mayıs’ta Gerçekleşecek
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    06.05.2020 - 14:06 |

    Xbox Series X ile Yeni Nesil Oyun Gösterimi 7 Mayıs’ta Gerçekleşecek

    Bu yılın başından beri Xbox Series X özelinde heyecan verici paylaşımlar yapan Microsoft, 7 Mayıs’ta düzenleyeceği Inside Xbox yayını ile gönülleri fethetmeye devam edecek.

    Xbox Series X ile Yeni Nesil Oyun Gösterimi 7 Mayıs’ta Gerçekleşecek

    Microsoft’un oyun konsolu teknolojisi konusunda yapmış olduğu açıklamalar tüm oyuncular tarafından merakla takip ediliyor. Xbox’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan yeni bir duyuru ise tüm oyuncuları daha da çok heyecanlandırdı. Düzenlediği Inside Xbox yayınlarıyla hem konsol hem de konsolda yer alacak oyunlarla ilgili bilgi veren Xbox yetkilileri, çıtayı daha da yükselterek birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununa ait görüntülerin 7 Mayıs’ta ilk kez gösterilerek oyun severler ile buluşacağını açıkladı.

    Yeni Nesil Oyunlar İlk Kez Gösterilecek

    Yeni nesil konsol ve oyunlarla ilgili birçok soru işareti oyuncuların kafasını kurcalarken hangi oyunların Xbox Series X’te olacağı da merak edilen bir başka noktaydı. Yapılan açıklamayla birlikte, 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununun oyun görüntülerinin ilk kez gösterileceği duyuruldu. Microsoft, bu oyunların tamamını açıklamadı fakat en çok beklenen oyunlardan Assassins’s Creed: Valhala’nın da bu gösterimde yer alacak olması, oyun severleri oldukça heyecanlandırdı.

    Xbox Series X’in Öne Çıkan Özellikleri

    12 Teraflops Ekran Kartı ve DirectX Raytracing özellikleriyle en gelişmiş ve güçlü oyun konsolu olarak değerlendirilen Xbox Series X, sağlayacağı gerçekçi görüntü kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, oyun açılış sürelerini de Özel Üretim SSD ile neredeyse sıfıra indirerek, oyunculara daha iyi bir deneyim sunacağı belirtiliyor. Son olarak, oyunları 120 FPS görüntü hızına kadar destekleyecek Xbox Series X, oyuncuların iştahını kabartacak.

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