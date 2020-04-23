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    HaberlerOyun Haberleri Yeni Trackmania oyunun ilk fragmanı çıktı
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    23.04.2020 - 12:51 |

    Yeni Trackmania oyunun ilk fragmanı çıktı

    Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania'dan ilk oynanış fragmanını yayınladı. Yeni Trackmania oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve online yarış özellikleri sunacak.

    5 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz'da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.

    Trackmania'nın ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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