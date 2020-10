Pdf Sayfa Silme Nasıl Yapılır? Pdf'de Sayfa Ekleme, Ayırma Ve Düzenleme İşlemleri

PDF sayfalarının nasıl silineceği birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Silme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için PDF'yi düzenleme izninin olması gerekmektedir.



PDF Sayfa Silme Nasıl Yapılır?



PDF dosyaları pek çok kişi için çok önemli dosyalardır. Birçok işlemin gerçekleştirildiği bu dosyaları silmek için ise düzenleme izninin bulunması gerekir. Bu durumu kontrol etmek için dosya, özellikler konumuna gidilmesi ve güvenlik sekmesinin tıklanması gerekmektedir. Burada izinler, belge kısıtlamaları özeti kısmına girip kontrol edebilirsiniz.



PDF'den sayfa silmek için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Silme işlemleri şu şekilde gerçekleştirilebilir:



- İlk olarak PDF Acrobat uygulamasında açılmalıdır.

- Daha sonra sağ kısımdan sayfaları organize et aracı seçilmelidir. İkincil araç çubuğunda bulunan sayfaları organize et seti küçük resimleri ile belge alanında gözükmektedir.

- Daha sonra silmek istenilen sayfanın küçük resmi seçilir ve sil sekmesi tıklanır.



PDF'de Sayfa Ekleme, Ayırma ve Düzenleme İşlemleri



PDF dosyalarında sayfaları ayırmak ve bölmek için maksimum sayfa sayısı ve maksimum dosya boyutu ile üst düzey yer imleri ile belirtilmelidir. Ayırma işlemi için ilk olarak Acrobat'da PDF dosyası açılmalı ve ardından araçlar ve sayfaları organize et seçeneği seçilmelidir. Sayfaları organize et araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenmektedir.



İkincil araç çubuğunda bulunan böl seçeneği seçilmelidir. İkincil araç çubuğunun altında bölme işlemine özel komutları bulunan yeni nesil araç çubuğu belirmektedir. Ardından bölme ölçütü açılır. Sayfa yapısı, dosya boyutu ve üst düzey yer imleri belirlenir. Daha sonra çıktı seçenekleri tıklanır ve seçenekler belirtildikten sonra tamam sekmesine tıklanır.



PDF'e yeni bir sayfa yüklemek için ise PDF açılmalıdır. Araçlar, sayfaları organize et seçeneği seçilmeli ve ikincil araç çubuğunda ekle ve dosyadan seçeneği seçilmelidir. Bu şekilde dosyadan PDF dosyasına yeni bir sayfa ekleyebilirsiniz.