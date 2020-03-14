29 Nisan'da Dünya'ya asteroid mi çarpacak? NASA'ya sorduk!

Batuhan Dönertaş / Özel

2020 birçok badireyle geldi. Savaşlar, depremler ve yangınlardan sonra şimdi bir de dev bir gök taşı ortaya çıktı. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma bu haberleri NASA'ya sorabileceğim geldi. Dünya'ya çarpabileceği söylenen asteroidle ilgili ortaya çıkan iddiaları NASA'da astrofizikçi olan Dr. Umut Yıldız'a sordum.

* Dünya'ya çarpabileceği söylenen bir asteroid var. Bu ne kadar doğru? Gerçekten Dünya'ya çarpma itimali var mı?

- U.Y.: Deprem, virüs, çekirgeden sonra bir de asteroid eksik kalmasın diyorsunuz ama bu doğru değil. Yalan haber. 1998OR2, 29 Nisan 2020’de Dünya'ya 6.3 milyon km yani Dünya-Ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçecek. Rahat olun. Siz asıl virüsten korunun.

* Gerçekten böyle bir risk olsa NASA bunu öngörebilir mi? Açıklaması hemen yapılır mı?

- U.Y: Tabii ki öngürülebilir, bu hesap zaten öngörülebilmeden dolayı kaynaklanıyor. Açıklama yapılır tabii ki, yapılmasa bile NASA’nın asteroid veritabanı halka açık, sürekli güncelleniyor.

NASA'da görev yapan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'dan aldığımız cevaplara göre, Dünya'ya şu an çarpacak bir asteroid yok. Zaten olası bir ihtimalde gerekli açıklamalar yapılıyor. NASA'nın internet sitesindeki veritabanından asteroidleri incelememiz de ayrıca mümkün.