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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Dünya ve Güneş'in 'yansıması' olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi
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    08.06.2020 - 16:12 |

    Dünya ve Güneş'in 'yansıması' olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi

    Gök bilimciler, Dünya ve Güneş'in "yansıması" olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfetti.

    Dünya ve Güneş'in 'yansıması' olduğuna inanılan bir yıldız ile öte gezegen keşfedildi

    Bilim teknoloji haberleri sitesi engadget.com'un haberine göre, keşif, Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsünde görevli uzmanlar tarafından yapıldı.

    Kepler-160 olarak adlandırılan yıldız ile KOI-456.04 ismi verilen gezegenin, daha önce bilinen öte gezegen-yıldız çiftinden çok daha fazla Dünya-Güneş sistemine benzediği belirtildi.

    Yıldız ve öte gezegenin, Dünya'ya 3 bin ışık yılı uzaklıkta bulunduğu, gezegenin Dünya'nın iki katı olduğu kaydedildi.

    Cüce yıldız Kepler-160'ta da yüzey sıcaklığı 5 bin 200 derece hesap edildi. Güneş'in yüzey sıcaklığının 5 bin 500 derece olduğu biliniyor.

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