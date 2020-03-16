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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Neptün'ün ötesinde 139 yeni gök cismi keşfedildi
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    16.03.2020 - 08:36 |

    Neptün'ün ötesinde 139 yeni gök cismi keşfedildi

    Gök bilimciler Güneş Sistemi'nde Neptün gezegeninin ötesinde 139 yeni gök cismi keşfetti.

    Neptün'ün ötesinde 139 yeni gök cismi keşfedildi

    Space.com'un haberine göre, Pennsylvania Üniversitesinden bilim insanları yeni gök cisimlerini, Karanlık Enerji Araştırması (DES) çerçevesinde 2013-2017 yıllarındaki gözlemlerden edinilen veriyi inceleyerek buldu.

    Keşfin ayrıntıları "The Astrophysical Journal Supplement Series" dergisinde yayımlandı.

    Yeni keşfedilen 139 gök cisminin, Neptün'ün yörüngesinin çok ötesinde Güneş etrafında dönen, gezegen ya da kuyruklu yıldız kategorisine girmeyen kütleler olduğu ifade edildi.

    DES çerçevesinde, Şili'deki Cerro Tololo gözlemevinde 4 metrelik Blanco teleskobuna yerleştirilen 520 megapiksel Karanlık Enerji Kamerası ile gökyüzü inceleniyor. Projeyle karanlık enerjiye ışık tutulmaya çalışılıyor.

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