BİST98.7590EURO7,560,33USD6,960,13ALTIN385,13-0,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Rusya yeni kapsülünü uzaya fırlattı!
    ABONE OL
    27.04.2020 - 09:53 |

    Rusya yeni kapsülünü uzaya fırlattı!

    Progress MS-14 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

    Rusya yeni kapsülünü uzaya fırlattı!

    Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, Progress MS 14 kargo kapsülü, TSİ 04.51'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Yakıt, gıda malzemeleri ve diğer kargoları götüren kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 3 saat 20 dakika sonra ulaştı.

    UUİ'de, Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy bulunuyor.

    NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

    Vatandaşlar balkonlarından çaldı, polisler sokakta oynadıAntalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe, oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avcılar’da şaşırtan görüntü! Ağaçlar papağanla doldu

    Avcılar’da şaşırtan görüntü! Ağaçlar papağanla doldu

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu?

    Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu?

    Sıradaki Haber